Bei den 59. Grammy-Award-Verleihungen in Los Angeles ist der 2016 verstorbene Musiker David Bowie gleich mehrfach geehrt worden: Mit dem Album Blackstar gewann Bowie in den Kategorien beste Rockperformance, bester Rocksong, bestes Alternative-Music-Album, beste die Aufnahme begleitende Verpackung und Booklet, sowie das technisch am besten ausgeführte Album. Bowie war am 8. Januar 2016 gestorben, zwei Tage nach der Veröffentlichung von Blackstar an seinem 69. Geburtstag. Zu Lebzeiten hatte der Sänger nur einen Grammy gewonnen.

"Ich bin sehr glücklich für ihn, seine Familie und seine Fans", sagte Saxofonist Donny McCaslin, der drei der Auszeichnungen für Bowie entgegennahm. "So wie bei allen unseren Musikhelden wird seine Musik für immer leben", sagte Sängerin Katharine McPhee, die die Kategorie Bester Rock-Song präsentierte und den Preis anschließend für Bowie akzeptierte.



Ebenfalls fünf Auszeichnungen gewann die britische Sängerin Adele. Ihr Lied Hello siegte in der Kategorie Bester Song des Jahres. Diesen hatte sie zuvor bereits bei der Eröffnung der Preisverleihung gesungen. Zu Ehren des verstorbenen britischen Musikers George Michael sang sie auch dessen Hit Fast Love. Weitere Auszeichnungen bekam Adele für ihr Album 25, das in den Kategorien Bestes Pop-Gesangsalbum sowie Bestes Album gewann.



Neben Adele war Sängerin Beyoncé mit ihrem Album Lemonade Favoritin für die wichtigsten Grammy-Auszeichnungen. Die 35-Jährige war in insgesamt neun Kategorien nominiert und gewann am Ende zwei Trophäen. Für den Song Formation bekam sie den Grammy für das beste Musikvideo, Lemonade gewann bestes Album in der Sparte "zeitgenössische urbane Musik" (Urban Contemporary).

Auch eine Deutsche zählte zu den Gewinnern: Die Flensburger Opernsängerin Dorothea Röschmann siegte in der Kategorie bestes klassisches Solo-Album für Schumann & Berg, zusammen mit Shakespeare Songs von Ian Bostridge.

Bei der von Late-Night-Talker James Corden moderierten Gala wurden Preise in mehr als 80 Kategorien vergeben. Die Grammy Awards verleiht die Recording Academy, ein Zusammenschluss aus Musikern, Produzenten, Tontechnikern und anderen Musikprofis.