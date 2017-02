Sie hat dann also nichts gesagt. Oder fast nichts. Denn so ganz üblich ist es in den USA nun nicht, dass eine Künstlerin zu Beginn einer Darbietung einerseits Zeilen aus God Bless America, andererseits aus Woodie Guthries Protestsong This Land Is Your Land vorträgt und schließlich den Treueschwur Pledge of Allegiance auf die Flagge rezitiert: "I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all." Freiheit und Gerechtigkeit für jeden also, wobei Lady Gaga die letzten beiden Worte des Fahneneides besonders betonte, für jeden. Dann stürzte sie sich gut gesichert vom Dach des Football-Stadions in Houston herunter und sang unten auf dem Feld ihre bekanntesten eigenen Lieder, die unter anderem von den Eigenarten jedes Einzelnen handeln, von der Schönheit der Verschiedenheit und Vielfalt der Menschen: Born This Way.

Das eigentlich Außergewöhnliche an dieser Halbzeitpausenshow des Super Bowl war dann eben doch, mit welchen Erwartungen sie zuvor aufgeladen worden war: Würde die Hillary-Clinton-Unterstützerin Gaga den Wahlsieger und nunmehr Präsidenten Donald Trump kritisieren? Obwohl die Veranstalter des Sportspektakels von Darbietenden erbeten hatten, keinerlei politische Äußerungen zu machen (was aber eigentlich auch in jedem Jahr zuvor selbstverständlich galt)? Und was wäre geschehen, wenn etwa Gaga diesem Wunsch nicht entsprochen hätte? Hätte Donald Trump sie mit drei bis sieben Tweets bestraft? Und wäre die Welt dann eine bessere geworden?

In jedem der 50 Jahre zuvor, in denen es einen Super Bowl gab, hätte es Gründe gegeben für dort auftretende Künstler, sich über den jeweiligen Zustand der Welt zu äußern, lauthals oder eher leise und fast augenzwinkernd wie Gaga nun. Wenn politische Kommentatoren gerade zurecht äußern, man dürfe nicht abstumpfen angesichts des Trommelfeuers an Unwahrheiten und Falschaussagen, die Mitglieder der neuen Administration verbreiten, es nicht durch Schweigen zu einer Normalisierung des Nicht-Normalen kommen lassen, so stimmt ja ebenfalls: Normal wäre nun auch nicht, wenn jede öffentliche Veranstaltung zu einer Art Gegendemo würde. Soll denn jetzt jede künstlerische Äußerung an ihrem politischem Gehalt gemessen werden?



Und Mike Pence trank seine Cola

Mindestens ein Vorbild für Lady Gaga hätte es allerdings schon gegeben. Vor einem Jahr während der Halbzeitpause des Super Bowl setzte Beyoncé mit ihrer kämpferischen Choreographie zu Formation ein flammendes Plädoyer gegen Diskriminierung von Schwarzen, insbesondere von afroamerikanischen Frauen. Und wenn man die politische Strahlkraft dieses Auftritts als Zufall abtun will, weil Beyoncé eben gerade ihr Album bewarb, auf dem sich besagter Song befand: Erst vor ein paar Wochen wandte sich das Ensemble des Broadway-Musicals Hamilton nach der Vorstellung direkt an den im Saal befindlichen, da noch zukünftigen Vizepräsidenten Mike Pence. Die Darsteller brachten ihre Sorge zum Ausdruck, der Wahlsieger Trump würde womöglich dasjenige Amerika nicht verteidigen, das sich durch Vielfalt auszeichne. Trump bekam danach eine seiner üblichen Tweet-Anfälle. Sonst passierte nichts.

Im Vorprogramm des Super Bowl traten nun drei Sängerinnen des Hamilton-Ensembles auf, Pence war wieder im Publikum, doch die Musical-Darstellerinnen beließen es bei ihrer Darbietung der Quasi-Hymne America the Beautiful bei einem Textzusatz: Den letzten Strophen des Liedes fügten sie bei "God shed his grace on thee / And crown thy good with brotherhood / From sea to shining sea!" die beiden Worte "and sisterhood" hinzu. Nicht nur Brüder, sondern eben auch Schwestern träumen den patriotischen Traum, von dem in dem Lied die Rede ist: Inklusion ist auch, so konnte man das verstehen, wenn man selbst explizit auf sie pocht. Mike Pence trank, so sah es in den Fernsehbildern aus, derweil Cola, und verschluckte sich wohl auch nicht an Gagas Auftritt.

Ein paar unpolitische Stunden

Pence erlebte hernach das unglaublichste sportliche Comeback einer Football-Mannschaft in einem Super Bowl. Die New England Patriots gewannen noch, obwohl sie zur Halbzeit schon mit 3:28 gegen die Atlanta Falcons zurückgelegen hatten. Doch weil der Teambesitzer ebenso wie der Coach und der Quarterback der Patriots als Donald Trumps persönliche Freunde gelten, war ja selbst der Ausgang dieses Spiels zuvor politisiert worden. Müssen wir uns jetzt auch noch darüber Gedanken machen, ob es in den USA schon so weit ist wie dereinst in der DDR, wo der BFC Dynamo die unmöglichsten Spiele gewann, Erich Mielke war ja schließlich dessen Ehrenvorsitzender? Immerhin hat ja der Sender Fox, der als Trump-nah gilt und den Super Bowl übertrug, allzu kritische Werbespots wie den des Baumarkts 84 Lumber zensiert.



Denn: Ein Football-Spiel bleibt ein Football-Spiel in den freien Vereinigten Staaten von Amerika, und meistens gewinnt der Bessere. Hinterher können die Sieger die Zeilen "May God thy gold refine / Till all success be nobleness / And every gain divine!" aus America the Beautiful singen, obwohl Gott schon wieder nichts mit dem Spielausgang zu tun hatte. Und nicht einmal Donald Trump. Viel mehr als "Wow!" fiel selbst dem Twitter-Präsidenten nicht ein nach der Partie. Die amerikanische Politik hatte an diesem Sonntag tatsächlich für ein paar Stunden frei.