"Wir sind nicht geboren, um allein zu sein!" So lautet der Leitsatz der neuen Reklamekampagne für das traditionsreiche Mundwasser Odol, und so könnte man auch den Leitsatz für Ti Amo formulieren, das neue Album der traditionsreichen französischen Rockgruppe Phoenix. Es handelt vom Wunsch nach Gemeinsamkeit und Miteinander in schwierigen Zeiten und von der Sehnsucht danach, ein Leben ohne Einsamkeit zu führen und mit menschlicher Nähe; dafür ist angenehmer Geruch aus dem Mund bekanntlich von zentraler Bedeutung. Vor allem wünschen sich Phoenix, dass ihr Wunsch nach der Liebe und dem Geliebtwerden von möglichst vielen Menschen verstanden wird; darum formulieren sie ihn beispielsweise im Titelstück des Albums in vier verschiedenen Sprachen: Love you! Ti amo! Je t'aime! ¡Te quiero!



Sie sind eben nicht geboren, um allein zu sein. Aber auch in anderen Hinsichten haben Phoenix interessante Mundwasser-Bezüge zu bieten. Lange schon war jedenfalls auf einer ambitionierten Popplatte kein so ambitioniertes Gurgelsolo mehr zu hören wie hier: Das Eröffnungsstück J-Boy porträtiert einen unglücklich verliebten Burschen, der, um dem angeschmachteten Mädchen zu imponieren, für selbiges sogar zu stehlen beginnt und dafür schwere Strafen erduldet. Weil ihm nicht einmal das jedoch zu helfen vermag, klagt der Sänger Thomas Mars sich zum Ende des Songs in ein sehnsüchtiges "oh-weh-o-ho-oh-jemineh"-Lamento hinein, das zum Höhepunkt hin elektronisch zerschreddert, zum Stocken gebracht und mit dicken Autotune-Effekten eingeschmiert wird, um dann in ein ebenso geschwind wie geschmeidig in den Tonhöhen hin und her springendes Gurgelsolo zu münden: "oh-go-hö-ge-li-jo-hö-de-li-de-o-weh".



Es handelt sich fraglos um die interessanteste Gurgelkadenz, seit John Lennon 1966 bei den Aufnahmen zu der Beatles-Platte Yellow Submarine zwecks Erzeugung eines Unterwassereffekts mit einem Mund voller Wasser gleichzeitig zu gurgeln und zu singen versuchte, wobei er, wie der Beatles-Tontechniker Geoff Emerick in seinen Memoiren berichtet, beinahe erstickt wäre beziehungsweise ertrunken. Der poptheoretisch versierte Hochkomiker Thomas Hermanns variierte diese Technik gegen Anfang der nuller Jahre in seiner leider nur kurzlebigen Quizsendung Der Pop-Klub, indem er seine Kandidaten bekannte Popsongs anhand gegurgelter Versionen erraten ließ. Bei dieser Gelegenheit konnte man beispielsweise erkennen, wie melodisch nah 'O Sole mio und Smoke on the Water beieinanderliegen, jedenfalls, sofern man sie gurgelt.



Rekorder - Phoenix spielen "Lisztomania" Das Quartett Phoenix hat eines der besten Alben der Popgeschichte geschrieben. Vor der Kamera von ZEIT ONLINE spielte die Band 2009 exklusiv ihren Song "Lisztomania".

Aber zurück zur neuen Platte der französischen Rockgruppe Phoenix. Gegründet wurde Letztere ebenfalls Anfang der nuller Jahre, ihren internationalen Durchbruch erlangte sie 2009 mit dem Album Wolfgang Amadeus Phoenix. Darauf vermochten Phoenix nicht nur mit schönen Melodien und flotten Beats zu begeistern, sondern auch mit ausgesprochen dynamischen Song-Dramaturgien: Man höre noch einmal, wie sie in ihrem ersten Nummer-eins-Hit Lisztomania unablässig die Tempi und Beats, die musikalischen Vorder- und Hintergründe zu wechseln verstanden – ohne dass der Song an irgendeiner Stelle auseinander zu brechen drohte. Bei allem Willen zur Heterogenität, zur dramatischen Pose und kunstvollen Verpeiltheit fügte sich doch alles unter eine musikalische Idee.

Auf dem folgenden Album Bankrupt!, nach vier Jahren Pause 2013 erschienen, verselbstständigte sich der Hang zum Experimentieren dann aber in eher ungünstiger Weise. So verdaddelte sich etwa das Titelstück in länglich dahingeglitzerten Keyboard-Arpeggien, um den nach zwei Dritteln einsetzenden Gesang mitten in einer Strophe lakonisch auszublenden. Gitarrenriffs wurden mit pseudo-asiatisch leiernden Orchestersamples versetzt, wodurch die Musik eine ironische Note erhalten sollte. Im Song SOS in Bel Air sang Thomas Mars mit sich selbst im Kanon, während die dazu abgerufenen Keyboardsounds in eher unironischer Weise an den Hitparadenpop der mittleren achtziger Jahre erinnerten. You can't cross the line / but you can't stop trying, hieß es in diesem Stück, und wenn man die Betonung auf die erste Hälfte des Satzes legte, fand man darin auch eine gute Beschreibung für Bankrupt! im Ganzen.