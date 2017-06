Sie habe wie eine Motte aussehen wollen, erklärte Lorde. Als sie im vergangenen März nach mehrjähriger Pause ins amerikanische Late-Night-Fernsehen zurückkehrte, trug sie ein weißes Outfit, das irgendwo zwischen zerschlissenem Hochzeitskleid und Einweg-Overall rangierte. Sie saß unter einem riesigen Scheinwerfer und sang eine Ballade, die von den schlechten Auswirkungen des Rampenlichts auf ihre Beziehungen zu alten Freunden handelte. Bereits eine Woche zuvor hatte Lorde verraten, dass ihr zweites Album den Titel Melodrama tragen werde.

Lorde heißt eigentlich Ella Marija Lani Yelich-O'Connor. Ein Name wie eine Anwaltskanzlei. Das passte lange Zeit zu der Künstlerin aus Auckland, denn sie war ein Popstar wie ein Gesetzbuch. Immer korrekt, meistens verlässlich, letztlich unausweichlich. Ihr Song Royals war Top-10-Single in 29 Ländern, ihr Debütalbum Pure Heroine verkaufte sich mehr als fünf Millionen Mal. Lorde gewann zwei Grammys und mindestens zwei Promis für sich, die Popvordenker David Bowie und Kanye West. Der Hype, der sich im Herbst 2013 um sie entwickelte, blieb jedoch seltsam beherrscht. Niemand schien Lorde aus ganzem Herzen zu lieben. Man wusste aber, was man an ihr hatte.

Von Anfang an definierte sich Lorde über das Fehlen herausragender Popstar-Merkmale. Diese junge Frau war nicht cool, nicht exzentrisch, nicht überlebensgroß, nicht einmal betrunken. Wer sie zu einer Party einlud, konnte davon ausgehen, dass sie um kurz nach elf das Geschirr spülen würde. Royals, das Lied, das Lorde berühmt machte, beschrieb ihre Abneigung für grundloses Berühmtsein und ihr Unverständnis für Hip-Hop-Materialismus. Pure Heroine war auf beinahe provokante Weise gewöhnlich: aufgeräumte Beats, abgeklärter Gesang, alles außer Melodrama. Es handelte davon, mit schlechter Verkehrs- und guter Internetanbindung am Ende der Welt zu sitzen und auf das Ende der eigenen Pubertät zu warten. Langeweile, Ausbruchsfantasien, Verunsicherung, Langeweile. Als die Platte erschien, waren es noch sechs Wochen bis zu Lordes 17. Geburtstag.

Dümmer und verantwortungsloser als bisher

Lorde beobachtete ihre Texte über lebenswichtige Nichtigkeiten so präzise und schrieb sie so gewitzt auf, dass man glauben konnte, es mit dem ältesten Teenager der Welt zu tun zu haben. Auf ihrem zweiten Album ist es damit in zweierlei Hinsicht vorbei. Erstens ist Lorde inzwischen 20 Jahre alt. Zweitens hört man das auch. Melodrama ist die Platte einer sehr klugen, verantwortungsbewussten Künstlerin, die versucht hat, ein bisschen dümmer und verantwortungsloser zu sein als bisher.

Als der schwedische Musikproduzent Max Martin die neue Lorde-Single Green Light zum ersten Mal hörte, soll er sie regelrecht in der Luft zerrissen haben. Martin ist der weltweit zuverlässigste Hit-Gigant der letzten 20 Jahre, er schrieb Songs für die Backstreet Boys, Britney Spears, Adele und den Rest der Charts. Im Fall von Green Light diagnostizierte er auf Anfrage von Lordes Plattenfirma: fehlerhaftes Songwriting. In der ersten Minute des Stücks gibt es einen Tonartwechsel und ein hoppelndes Eurodance-Klavier, jedoch keinen Refrain. Dann kommt der Refrain endlich, und prompt verballert das Schlagzeug seinen Einsatz. Entschuldigung, aber so kann man doch nicht arbeiten.

Lorde verstand diese Manöverkritik als Bestätigung des eingeschlagenen Kurses. Auf Melodrama jonglieren sie und ihr Coproduzent Jack Antonoff (Fun.) mit modernen Trap-Rap-Beats und altbackenem Schulterpolster-Schlagzeug, Powerballadenrefrains und Klavierballadengedöns, Hochdruckhymnen aus der Windmaschinen-Ära und Handclap-Momenten für die nächste Festivalsaison. Kate Bush, David Bowie, Lady Gaga, Radio Gaga: Lorde setzt auf maximale Theatralik und berauscht sich mit dem Mut zu Übertreibung und falschen Entscheidungen an ihren offensichtlichen Vorbildern.