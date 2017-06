© Bureau B

Der Plan: Unkapitulierbar (Bureau B)

Vor zwei Jahren würdigte die Ausstellung "Geniale Dilletanten" die einstigen Subkulturen der Neuen Deutschen Welle, ganz vorn dabei der Dada-Trash von Der Plan. Ihr neues Album Unkapitulierbar istnach 25 Jahren das erste in Originalbesetzung. Auf dem Cover inszenieren sich Moritz Reichelt, Kurt Dahlke und Frank Fenstermacher (Letztere auch Mitbegründer von Fehlfarben und DAF) im Freiheitsgemälde von Eugène Delacroix als Helden der europäischen Idee.



Das ist allerdings nur das Geschenkpapier – für 15 Songs voll elektronisch verspieltem Wie-soll-ich-leben-Pop. Nichts von jener Aufbruchstimmung, als NDW noch scharf und verstörend nach Street-Art und Avantgarde roch und die Düsseldorfer das erste kontinentaleuropäische Indie-Label Ata Tak gründeten. Stattdessen gemütlich ruckelnde Beats, Bossa-Rhythmen, entspannt schaukelnde Melodien und altersmilde Medienkritik: "Man leidet herrlich an der Welt, und es ist immer nur das Drama, das einen dabei unterhält."

Hier und dort knistert es subversiv oder Bass Drum und Bass poltern für humanistische Grundrechte, ansonsten bevorzugen die ehemaligen Session-Spontis nun ein gemäßigtes Seniorensongwriting. Da heißt es nicht mehr Deutschland, bleiche Mutter oder Gefährliche Clowns, sondern Lass die Katze stehn! Revolutiönchen à la Helge Schneider? Mehr dadaesken Tiefsinn hat ein älteres Electro-Exotica-Projekt von Fenstermacher und Dahlke: A Certain Frank – noch heute ein Geheimtipp.







F.S.K.: Ein Haufen Scheiß und ein zertrümmertes Klavier (Martin Hossbach)

Auch die Münchner Gruppe F.S.K. alias Freiwillige Selbstkontrolle ist ein Urgestein aus den Achtzigern. Sie widersetzte sich der Vereinnahmung durch die Neue Deutsche Welle ebenso wie der Nähe zur sogenannten Hamburger Schule, geografisch Sitz ihrer ersten Plattenfirma ZickZack. Transatlantisch und queer geht es zu in ihrer Referenzhölle aus German Folk und Dada-Punk, Country Blues und Housemusic. Jetzt überraschen Thomas Meinecke und Michaela Melián, Schriftsteller und bildende Künstlerin im F.S.K.-Kern, mit einem langen, für die Vinylpressung zweigeteilten Monsterstück.



Die geballte Ladung Noise und De(kon)struktion basiert auf einem Konzertmitschnitt von 2015, einer Hommage an den Futuristen Luigi Russolo und sein Manifest Die Kunst der Geräusche. Streckenweise erinnert die Improvszenerie an den Krautrock von Faust, doch dann greift die Nachbearbeitung unter anderem vom Technoproduzenten Marcel Dettmann. Aus Detroit dislozierte Rhythmusschlieren und klappernde Delays zucken durch den Verzerrungslärm von E-Gitarre und Keyboards. Das Begehren schreit nach dem Maschinenbeat, während Meinecke Zitate von Russolo und Public Enemy dazwischenruft. Schließlich zertrümmert Carl Oesterhelt ein ausrangiertes Klavier – er ist Schlagzeuger bei F.S.K. Sein hauntologisch hinterdrein und vorneweg stolperndes Spiel tritt der manchmal etwas überstrapazierten Fluxusnostalgie in den Allerwertesten.









Various Artists: Too Slow to Disco 3 (How Do You Are?)

Europa hatte Punk und New Wave, während in Teilen der USA in den späten siebziger und frühen achtziger Jahren AOR (Adult Orientated Rock) boomte. Die mit süßlich zirpenden Keyboards überfrachteten Spielarten Yacht Rock und Westcoast hinterließen jedoch haufenweise Flops. Aus dem Sumpf der gescheiterten Balladen von weißen Männern mit schwarzen Soulträumen fischt Markus Liesenfeld alias DJ Supermarkt seit 2014 einzigartige Sammlerstücke für seine Compilationreihe Too Slow to Disco. Dem Zauber vom Richtigen im Falschen erlagen nicht nur zahlreiche Fans, auch Musiker von Daft Punk bis Thundercat, The XX, Foxygen, Ariel Pink oder Father John Misty griffen den Sound auf.



Jetzt erscheint bereits die dritte Ausgabe mit 18 zu spät gekommenen Discopop-Perlen. Ergreifend croont das Cornelius Bumpus Quartet seine Jazz-Phrasierungen und lässt Bumpus' Vergangenheit bei den Doobie Brothers und Steely Dan durchscheinen. Die Vapour Trails liefern mit Do The Bossa Nova eine stramme Funk-Hymne, die nicht halb so eskapistisch wie das spätere Lounge-Revival klingt. Nicht nur in L.A., auch in Montreal gab es eine AOR-Szene: Quand Tu Te Laisse Aller schmachtet Dwight Druick zu röhrenden Saxofonen und lasziv schnalzenden Conga Drums. Oberlässig, diese Sommersause, trotz der unnötigen, weil nur mittelmäßigen VIP-Zugabe von Grateful Dead.





Washed Out: Mister Mellow (Stones Throw/Groove Attack)

Die Schublade mit dem von ihm selbst erfundenen Chill Wave klemmt und quillt über, wenn Ernest Greene alias Washed Out seine Plunderphonics vom aktuellen Album hineinstopft. In fetzigen Collagen verklebt der US-Amerikaner lose Teile vom House, Free Jazz und Hip-Hop und malt immer schön psychedelisch über die Ränder. Verrückte anonyme Voice-over-Samples zerfleddern Zusammenhänge, Details erscheinen künstlich vergrößert.

Von wegen Mister Mellow, das Hibbelige spiegelt die Reizüberflutung der digitalen Generation und passt zur Veröffentlichung auf dem Hip-Hop-Label Stones Throw. Nichtsdestotrotz schwebt auch hier der sehnsüchtige Dream-Pop-Gesang vorheriger Platten im Echohall. Bis wieder irgendjemand im Off kichert. Ein eigens von diversen Künstlern gestaltetes Visual-Album zeigt dazu elf Videos mit gezeichneten Clips, Knetfiguren- und Marionettentrickfilmen. "Unvollkommen und verzweifelt", nennt Greene seinen Bilderkosmos, "eine verzerrte, impressionistische Weltsicht". Wunderbar, wir verzweifeln und träumen mit, von Burn Out Blues bis I've Been Daydreaming My Entire Life.