Der Sänger der US-Rockband Linkin Park, Chester Bennington, ist tot. Das teilte die Gerichtsmedizin im Bezirk Los Angeles mit. Demnach wurde der 41-Jährige in seinem Haus bei Los Angeles gefunden. Der zuständige Rechtsmediziner Brian Elias sagte, Benningtons Tod werde als mutmaßlicher Suizid behandelt. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Linkin Park verkauften mit einer Mischung aus Hardrock, HipHop und Rap Millionen Alben. Allein ihr Debütalbum Hybrid Theory aus dem Jahr 2000 verkaufte sich zehn Millionen Mal. Erst in diesem Jahr hatte die Band ihr neues Album One More Light auf den Markt gebracht.

In Deutschland schaffte es die Band mehrfach in die Top Ten, unter anderem mit dem Stück Numb/Encore, das Linkin Park gemeinsam mit dem US-Rapper Jay-Z aufgenommen hatte.

Bennington kämpfte wiederholt gegen eine Drogen- und Alkoholsucht. Er war verheiratet und hinterlässt sechs Kinder. "Schockiert und untröstlich", reagierte Band-Kollege Mike Shinoda in einem Tweet auf die Todesnachricht.