Art Feynman: Blast Off Through The Wicker (Western Vinyl)

Wenn das schwülwarme Wetter dieser Tage einen natürlichen Soundtrack hätte, wenn sich der Hochsommer also gewissermaßen von allein im Kopf vertonen würde – er klänge vermutlich ungefähr wie Art Feynman. Auf seinem Debütalbum Blast Off Through The Wicker nämlich macht der Klangbastler aus Kalifornien einen derart verschwitzten LoFi-Pop, als wäre der direkt am Pazifikstrand entstanden, ein paar Surfer im Abendrot um sich herum, glücklich erschöpft vom Tag im heißen Sand, bereit für eine laue Nacht unterm Sternenzelt.

Vornehmlich mit digitalen Mitteln mischt Feynman Triphop und Krautrock so flächig ineinander, dass die Seele wie auf Wellen dahinwogt. Ein Stück wie Feeling Good About Feeling Good zum Beispiel klingt demnach nicht nur im Titel bis zur Selbstbetäubung tiefenentspannt. Dank des Slappings zu fiebrigen Drums und tief runtergepitchtem Gesang lullt es beim Zuhören auch musikalisch ein. An dieser sedierenden Wirkung können selbst die ständigen E-Gitarren-Soli im Carlos-Santana-Stil nichts ändern. Kiffermusik ohne Rauschdrogenzufuhr, ziemlich perfekt für den Juli-Feierabend im Park.









Francobollo: Long Live Life (Square Leg Records)

Wird einer musikalischen Gattung "Garage" vorangestellt, hat das zunächst mal mit dem Ort ihres Entstehens zu tun. Grobe Handarbeit, kaum Equipment, eingespielt da, wo Vatis Cabrio zwischen Gartengerät parkt. Kein Wunder, dass das dann oft nach bekiffter Bohrmaschine klingt. Also ungefähr wie Francobollo. Produziert von Charlie Andrew, der schon bei Bands wie Bloc Party an den Reglern stand, dürfte das Debütalbum Long Live Life zwar in einem exquisit ausgestatteten Studio entstanden sein. Der Inhalt jedoch wirkt, als sei er das Ergebnis eines Komabesäufnisses im Spielzeugladen. Und das ist uneingeschränkt positiv gemeint.



Schon das Auftaktstück der vier Schweden aus London verrührt Surfpunk der Sechziger mit Glamrock der Siebziger und brezelt ihn so innbrünstig mit psychedelischem Bass und Weltraumfiepsen auf, dass daraus ganz famose Garagen-Disco entsteht. Gut, Gitarrenwirrwarr wie Kinky Lola oder Radio verliert sich bisweilen im selbstgefälligen Chaos. Stücke wie Good Times jedoch gleichen das funkensprühend aus. Und zeigen, dass dort, wo Libertines und Strokes einst haltgemacht haben, endlich wieder jemand steilgeht.









Japanese Breakfast: Soft Sound From Another Planet (Dead Oceans)

Musik ist bekanntlich ein probates Mittel der Trauerverarbeitung. Beim Hören wie beim Machen befreit sie das Herz vom Schmerz oder macht ihn zumindest erträglich. Michelle Zauner, zuvor Sängerin der Emorockband Big Little League, hat daher im vorigen Jahr versucht, den Krebstod ihrer Mutter mit einem Solo-Album zu bewältigen – und war damit offenbar erfolgreich.



Klang das Debüt Psychopomp zwar trotzig, aber unverkennbar bekümmert, scheint der Nachfolger Soft Sound From Another Planet den Weg kämpferischer Selbstermächtigung verlassen zu haben. Vom Tonfall her wie Andy Warhols Muse Nico, nur mit weniger Kühle im Ausdruck, ringt Michelle Zauner ums Gleichgewicht ihrer wunden Seele. In Stücken wie dem kratzbürstigen Diving Woman etwa steckt dabei viel Sonic Youth, in poppigeren wie This House reichlich Gefühlstheater. Und zwischendurch hat sie das Gewesene gar so kompensiert, dass Machinist mit scheußlich verzerrtem Disco-Quark bestrichen wird. Mut zum Mainstream im Alternative – wer sich so was traut, kommt letztlich ganz gut mit sich selbst zurecht.









Lucy Rose: Something’s Changing (Communion Records)

Mit Hilfe der Harfe den Eindruck himmlischer Kräfte zu erzeugen, ist nicht gerade subtil, aber schon ziemlich wirkungsvoll. Und im Fall von Lucy Rose ist es auch irgendwie naheliegend. Existierte nämlich ein dingliches Pendant zu ihrer göttlichen Stimme – es wäre zweifellos das Instrument der Engel, mit dem die Sängerin ihr neues, drittes Album bestreitet. Was auf das Intro folgt, ist allerdings mehr als Effekthascherei zur Verstärkung ihrer ätherischen Aura. Auf Something’s Changing ändert die 28-jährige Britin kaum etwas am erfolgreichen Konzept ihrer ersten zwei Alben: gefühlvoll fließender Indie-Folk, der Lucy Rose Partons Gesang mit wuchtigem Pop unterfüttert. Selbst Abstecher in Country oder Rock sind ihr dabei nicht zu profan. Dass sie wie in No Good At All sogar richtig funky klingen kann oder in der Albumtitel-Vertiefung Can’t Change It All fast orchestral, liegt der Legende zufolge allerdings an einem Roadtrip durch Südamerika, der ihr die Schüchternheit ausgetrieben habe. Veränderung ohne Wandel – bei Lucy Rose klingt das vertraut und neu in einem.









Olli Banjo – Großstadtdschungel (Bassukah)

Um sich vom Mainstream abzuheben, gibt es kein effektiveres Mittel als Gesichtstattoos. Wer so rumläuft, ist gewiss ein harter Kerl, knasterfahren und gewaltaffin. Olli Banjo mag Gewalt auch ohne Knasterfahrung nicht fremd sein. Aber Gesichtstattoos? Die muss sich der fränkische Rapper schon aufmalen, um der Aggro-Attitüde seiner neuen Platte Ausdruck zu verleihen. Trotzdem ist Großstadtdschungel eher Neukölln als Mannheim. Die Lyrics übers Leben am Brennpunkt trägt meist ein dunkel grollender Bass. Olli Banjos gereizter Tonfall täuscht allerdings ebenso wenig wie sein Gettogehabe darüber hinweg, wie sensibel der 40-Jährige sein Umfeld analysiert. Vulgäre Beschimpfung der Ex wie Arschloch Dumme Sau gibt es ja auch bei Kraftklub. Und wenn er in Wir sind das Volk die AfD attackiert, ist das für den Afrodeutschen Oliver Olusegun Otubanjo womöglich weniger politisch als ein Stück Selbstbehauptung. Dennoch ist sein achtes Album, das in zwei Wochen erscheint, das sachlichste, klügste, bedächtigste. Ohne ganz fette Punchlines, dafür voller Konsumkritik. Olli Banjos Hip-Hop hat sich von der Feier seines Zorns zur vielschichtigen Poesie der Straße entwickelt. Ein altersweiser Fortschritt.