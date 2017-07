Schon lässig, wie uns Lana Del Rey seit Anfang des Jahres auf ihr neues Album vorbereitete. Statt einfach bloß ein Datum festzulegen oder nach Superstarmanier heimlich alles vorzubereiten, um dann alle zu überraschen, liegen nun, da es endlich erscheint, nicht nur diverse Terminankündigungen und -verwerfungen hinter ihm. Man kennt dank eines geheimnisvollen Veröffentlichungsmusters auch schon fast die Hälfte der Songs und die Namen der prominenten Zuarbeiter wie The Weeknd, A$AP Rocky und Stevie Nicks. Letztere durfte im Modeblatt V auch eins der beiden Vorab-Interviews mit Lana führen (das zweite bekam das Fangirl Courtney Love im Hipster-Hochglanzmagazin Dazed & Confused). Und weil Del Rey früh schon das Titelstück veröffentlicht hat, klingt mittlerweile auch der Albumname Lust for Life ganz vertraut. Dabei ist er eigentlich ein Knaller.

Schließlich versprach das Millionen Mal verkaufte Major-Debütalbum Born to Die noch eine ganz gegenteilige Geisteshaltung; Lizzy Grant wurde damit 2012 zum Nouvelle-Noir-Starlet, zur Lolita zwischen Glamour und Trailerpark. In den darauffolgenden Jahren hat sie kaum Gelegenheiten ausgelassen, Schwermut und Fatalismus nicht nur in Songs zu verbreiten. Sie hat sie gelegentlich auch aus der Kunst ins Leben verlängert, bis hin zu den suizidalen Reden vor dem Album Ultraviolence 2014. Auf früheren Albumcovern sah man sie entsprechend umwölkt und ernst. Diesmal strahlt sie wie ein unschuldiges Hippiemädchen, Margeriten im Haar, vor einem Truck.

Der Titelsong beginnt mit wuchtigen Drumbeats, die eine Breitwandproduktion einleiten – als käme er direkt aus Phil Spectos sechziger Jahren. Del Rey singt in ihrem schweifend unbeteiligten Ton davon, wie sie mit ihrem Liebhaber auf dem H des Hollywoodschriftzugs von Los Angeles sitzt und irre viel Spaß hat: "Take off, take off all your clothes", säuselt sie den Refrain mit The Weeknd. Die Strophen hat Del Rey, die in New York Philosophie studiert hat, aus zahlreichen Anspielungen und Zitaten gebaut. Neben dem berühmten Iggy-Pop-Drogensong selben Titels erkennt man auch William Henleys Amputationsgedicht Invictus und die Sechziger-Girlgroup The Angels. Im Ganzen erinnert das Setting an die glücklose Schauspielerin Peg Entwistle, auch bekannt als "Hollywood Sign Girl", weil sie sich 1932 vom H in den Tod stürzte.

Natürlich turteln Del Rey und The Weeknd im Video tatsächlich auf dem Monument herum, und wenn Del Rey am Ende tief in ein nächtliches Blumenmeer hinabgleitet, dann gibt es keinen Grund zu glauben, ihr Noir habe sich erhellt.

Tatsächlich blüht ihr Markensound wie nur je. Sie wechselt stärker als auf dem etwas blässlichen und überanästhesierten Honeymoon von 2015 die Stimmungen und Temperaturen. Man kennt die Zutaten, aber sie sind moderner gemischt, als es zunächst erscheint. Streicher und Keyboardgischten überschwemmen die Stimme mit süßlichen Wehmutswogen, die Beats pochen schweren und dröhnenden Herzens, die Stimmschichten liegen unter dicken Hallschwaden, wo sie von den einsamsten Stränden erzählen, von der immerhin toll blubbernden Groupie Love und einer abgründig wummernden Liebe wie Heroin. Die Männer sind tendenziell fort oder "cooler than ever", fahren einen "White Mustang" oder sind verstrahlte Rapper wie A$AP Rocky: Lanas Liebe fault wie Obst in der Sonne.

Die Ikonographie bezieht Del Rey wie gewohnt aus einer Nostalgie für die Fünfziger und Sechziger, und es gelingt ihr wieder überzeugend, das unterschwellige Begehren und die Sehnsucht dieser frühen Pop-Ära, die bereits erotisierte Unruhe jener Zeit heraufzubeschwören. Doch Lana Del Rey stellt diese Ära nicht nach, und ihre Figur mit dem provokant narkotisierenden Ton bietet mehr Facetten als das, was sich zwischen den Referenzfilmen Goldenes Gift (1947) und Die Frauen von Stepford (1975) abspielt. Man spürt komplexere Beziehungen zwischen der Vorstadt-Perfektion, die sie aus ihrer bürgerlichen Kindheit im Olympia-Ort Lake Placid kennt, und der Lolita aus der Hood, die sie in ihrer Brooklyner Zeit zwischen Alkoholproblem und Indie-Pop erprobte.