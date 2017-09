Der amerikanische Soul-Sänger Charles Bradley ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Der Sänger war an Magenkrebs erkrankt, wie seine Managerin Shazila Mohammed in einer Erklärung mitteilte. Bradley sei wegen der Erkrankung in Behandlung gewesen, der Krebs habe in der Leber gestreut.



Bradley war für seine raue, kräftige Stimme bekannt. Er erhielt den Spitznamen Screaming Eagle of Soul (Schreineder Adler des Soul) und wurde mit Soul-Größen wie James Brown und Otis Redding verglichen.



Bradley feierte seine ersten Erfolge in der Musik erst spät. Der gelernte Koch trat zunächst nur in kleineren New Yorker Clubs auf. Sein Debüt-Album No Time for Dreaming erschien 2011.



Sein letztes Album Changes veröffentlichte Bradley im vergangenen Jahr. Dieses Jahr musste er eine Tour aufgrund seiner Krankheit absagen.