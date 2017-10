Der US-amerikanische Rocksänger und Songwriter Tom Petty ist im Alter von 66 Jahren in Los Angeles gestorben. Petty habe am Montag einen Herzinfarkt erlitten und sei in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, gab die Familie in der Nacht bekannt. Kurz zuvor hatte Pettys Tochter noch den Tod des Vaters dementiert, US-Medien hatten Berichte über Pettys Tod zurückgezogen.



Berichten zufolge hat der Musiker Tom Petty einen Herzstillstand erlitten. Er wurde bewusstlos in seinem Haus in Malibu gefunden. In einem Krankenhaus in Santa Monica konnte er nicht gerettet werden.

Petty wurde in den 1970er Jahren mit seiner Band Tom Petty and the Heartbreakers und Liedern wie American Girl, Free Fallin oder Listen to Her Heart berühmt. Die Band veröffentlichte 13 Alben, Petty nahm außerdem drei Soloalben auf. In den 1980ern tourte Petty mit Musikgrößen wie Bob Dylan, George Harrison und Jeff Lynne durch die USA.



Das 40. Jubiläum der Bandgründung feierten Tom Petty and the Heartbreakers während einer großen Tournee mit 53 Auftritten in 24 US-Staaten."Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich nicht glaube, dass das die letzte große Tour ist. Wir sind alle bereits Ende 60", hatte Petty im Dezember 2016 dem Musikmagazin Rolling Stone gesagt. Er wolle sich vermehrt um familiäre Angelegenheiten kümmern und nicht monatelange als Musiker unterwegs sein.

In dem Interview mit dem Rolling Stone macht Petty auch seinem Ärger über die Unterhaltungsindustrie Luft: "Es ist inzwischen alles so wahnsinnig medienorientiert. Es ist fast, als würde man dafür bestraft, dass man eine Platte gemacht hat. Das Internet, Satellitenradio, Satellitenfernsehen – es gibt zu viele Medien und zu viele Promotionkanäle. Mehr jedenfalls, als ich bedienen will. Dieses Interview ist das letzte, weil ich auch ein Leben zu leben habe. Ich kann nicht jeden Tag damit zubringen, die Bedürfnisse der Plattenfirma oder der Medien zu erfüllen, um die Platte zu promoten."



Tom Petty wurde am 20. Oktober 1950 als Thomas Earl Petty in Gainsville im US-Bundesstaat Florida geboren. Er beendete die High School im Jahr 1968 und ging er ein Jahr aufs College. Seine erste Band hieß The Sundowners, benannte aber sich wenig später in Epics um und wurde schnell lokal bekannt. Ab 1970 hieß die Band Mudcrutch.



Seine eigentliche Karriere begann der Musiker 1976 mit der Band Tom Petty and the Heartbreakers und dem gleichnamigen Debüt-Album der Band. 1987 ging Petty mit Bob Dylan auf Welttournee und spielte im September auch vor über 80.000 Fans im Treptower Park in Ost-Berlin. 1989 veröffentlichte Petty sein erstes Soloalbum Full Moon Fever. Hits dieses Albums waren I Won’t Back Down, Free Fallin’ und Runnin’ Down a Dream. Außerdem ist auf dem Album eine Coverversion des Byrds-Stücks Feel a Whole Lot Better enthalten, das Pettys kommerzieller Durchbruch wurde. Es erreichte den dritten Platz der US-amerikanischen Album-Charts und wurde fünfmal mit Platin ausgezeichnet.

Das Magazin Rolling Stone listete Petty auf Rang 91 der 100 größten Musiker sowie auf Rang 59 der 100 besten Songwriter aller Zeiten. Von 1974 bis 1996 war Tom Petty mit Jane Benyo verheiratet, mit der er zwei Töchter hatte. 2001 heiratete er Dana York.