Noel Gallagher's High Flying Birds – Who Built The Moon? (Sour Mash/Indigo)

Was täten wir bloß ohne Noel Gallagher? Zum Beispiel bessere Musik hören. Seit es im August 2009 zur Auflösung seiner zweifelsohne verdienstvollen Britpop-Abstauber Oasis kam, weil der jüngere Flegelbruder Liam eine Gitarre von Noel zertrümmert hatte, führt der ältere Flegelbruder die schlimmste Art von Solokarriere fort. Erfolgreich genug, um ungehindert weitermachen und in der Rolle des selbstgefälligen Rock-'n'-Roll-Elder-Statesman aufgehen zu können. Langweilig genug, dass es trotzdem jedes Mal wehtut, wenn eine Platte von Noel Gallagher's High Flying Birds erscheint.

Who Built The Moon? ist die dritte und schleicht sich im Deckmantel altersfroher Experimentierfreude an. Nie zuvor, heißt es, sei Gallagher so steil gegangen wie hier. Und wirklich wahr: Diesmal klingt nicht alles nach den Beatles, Kinks und La's, sondern gleich der zweite Song nach einer Blackpool-Ausgabe der Beach Boys. Auch das undenkbar vollgestopfte Keep On Reaching nimmt sich seinen Titel zu Herzen: Hier spielen die High Flying Birds auf, als wollten sie gleichzeitig Stevie Wonders Higher Ground (in der Version der Red Hot Chili Peppers) und Steve Millers Fly Like An Eagle (in der Version von Seal) covern. Vieles wäre noch zu sagen. Belassen wir es bei: Nein, danke.









Ebow – Komplexität (Problembär/Rough Trade)

Wenn Jens Spahn nach einem langen Arbeitstag heimkommt und den Prozess der rituellen Selbstgeißelung abgeschlossen hat, hört er dann die Musik von Ebow, um sein Karmakonto aufzuladen? Die Wiener Rapperin mit türkisch-deutschen Wurzeln zeigt auf ihrem zweiten Album Komplexität, was mit Sprache passieren kann, wenn man ihr freien Lauf lässt. "Yolo, du bist solo / Vogue für die Vogue / Promo / Breche das Game / Yoko Ono", assoziiert sie sich gleich zum Auftakt in Richtung Delirium. So einen Wortsalat kriegen im heutigen Deutschrap höchstens noch Celo & Abdi oder ein motivierter Haftbefehl hin.

Komplexität kann in der folgenden Dreiviertelstunde nur selten an diesen furiosen Auftakt anknüpfen. Es ist eine konventionell produzierte und meist auch getextete Platte, deren Aktualität sich in zahlreichen Cloud-Rap- und Neunzigerjahre-Bezügen erschöpft. Geht aber in Ordnung: Wer Europas Außengrenzen so verbissen angreift wie Ebow in Asyl, muss nicht mit jedem Track für Angst und Schrecken in der Duden-Redaktion sorgen. Das Wohnzimmer von Jens Spahn reicht schon.









Charlotte Gainsbourg – Rest (Because/Warner)

Am 11. Dezember 2013 stürzte die britische Fotografin Kate Barry aus dem Fenster ihrer Pariser Wohnung. Sie war die Tochter von Jane Birkin und starb an den erlittenen Verletzungen. Ihre Halbschwester Charlotte Gainsbourg stürzte danach in eine tiefe Sinnkrise. Die Schauspielerin und Musikerin zog mit ihren Kindern von Paris nach New York, engagierte den DJ, Produzenten und Frank-Ocean-Buddy SebastiAn und nahm mit ihm das Album Rest auf. Es sollte den Tod ihrer Schwester thematisieren, aber bloß nicht wie ein typisches Traueralbum klingen.

Denn es gibt auch einen anderen Zugang zu Rest: Es ist eine Rekapitulation der vergangenen 30 Jahre französischer Popgeschichte. Im patentierten Hauchgesang, den ihr Vater Serge einst zur Vollendung führte, traumwandelt Gainsbourg durch Luftschloss-ähnliche Lieder, wie man sie Ende der Neunzigerjahre bei der Band Air aus Versailles kennenlernte und zuletzt vor vier Jahren auf dem Daft-Punk-Album Random Access Memories wiederentdeckte. Die Ökonomie und Leichtigkeit der Sounds ist das eigentliche Ereignis auf Rest: Nicht einen Ton, so scheint es, hat Gainsbourg im Gedenken an Kate Barry verschwenden wollen.









Sufjan Stevens – The Greatest Gift (Asthmatic Kitty/Cargo)

Können Götter lügen? Oder erschaffen sie einfach neue Wahrheiten? Sufjan Stevens jedenfalls, guter Gott aller Folk-Scheitel-T-Shirt-Männchen, hat seine neueste Platte The Greatest Gift genannt, obwohl er es eigentlich besser wissen müsste. Schon 2006 und 2012 hatte er zur Festsaison großzügige Pakete mit insgesamt 100 Weihnachtsliedern geschnürt. The Greatest Gift sieht da vergleichsweise schmal aus: zwölf Songs, nur vier davon wirklich neu, kein einziger mit Weihnachtsbezug. Gern dürfen Sie sich nun vorstellen, wie die Mundwinkel der Folk-Scheitel-T-Shirt-Männchen in aller Herren Länder herabsinken.



Aber, aber: Es ist immer noch Stevens, der hier an Akustikgitarre, Mandoline, Banjo, Laptop und Synthesizern musiziert und mit fingerfühligen Remixes von Stücken seines letzten Albums Carrie & Lowell den Post-Soft-Rock erfindet. Die neuen Songs auf The Greatest Gift orientieren sich an diesem Sound zwischen puristischer Folk-Wahrheit und elektronischer Ausgestaltung – man könnte sie "esoterisch angehaucht" nennen, wenn das nicht ihre osmiumschweren Inhalte zwischen Stammbaum, Tod und vergilbender Erinnerung verharmlosen würde. Weihnachten wird hart dieses Jahr. Aber das wussten Sie ja schon.