Berauscht und erschöpft – so muss man sich fühlen, wenn man mit Led Zeppelin auf Tour war. Oder mit Queen. Oder mit The Who. Der Fotograf Neal Preston hat all das hinter sich; kaum ein großer Musiker, der nicht vor seiner Kamera stand. Sein neuer Bildband Exhilarated and Exhausted zeigt Fotos, die er in den vergangenen 40 Jahren von den Rock-'n'-Roll-Legenden gemacht hat. Ob auf oder hinter der Bühne, im Kunstschnee, -nebel oder -licht: Immer setzt Preston die Stars als das in Szene, was sie für ihn und Millionen Fans sind: Helden.