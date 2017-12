Großer Star

Björk: Utopia (Warner)

Hier swingt das Nicht-Identische: Die große Diva Björk singt romantische Lieder, der kühne junge Produzent Arca legt sie in dornige Klangbetten.

(Jens Balzer)

Body Count: Bloodlust (Sony)

Als Ice-T Ende 1989 den Hip-Hop verrohte, war das wichtig. In Zeiten von Trump ist es unerlässlich. Ein angemessen brachiales Comeback.

(Jan Freitag)



Kendrick Lamar: DAMN. (Def Jam)

Für Kendrick Lamar eine genügsame Platte, für alle anderen Rapper eine Doktorarbeit. DAMN. ist wütend, athletisch, schlau – und konkurrenzlos wie Muhammad Ali bis 1967. (Daniel Gerhardt)



Pink: Beautiful Trauma (RCA)

Eine junge Mutter, aber nicht irgendeine, singt vom Glück und Unglück, erwachsen zu werden. Hinreißend expressiv.

(Wolfram Goertz)

Sam Smith: The Thrill of it All (Capitol)

Die männliche Antwort auf Adele, aber noch schmachtender, verletzter. Too Good at Goodbyes – allein der Songtitel ist schon Grammys wert.

(Daniel Haas)

Schumann: Einsamkeit (Harmonia Mundi)

Matthias Goerne, Bariton, Markus Hinterhäuser, Klavier. Molto sensibile, Griffe ans Herz, lebensgefährlich gut.

(Volker Hagedorn)

György Kúrtag: Complete Works for Ensemble and Choir (ECM)

Ein zärtlicheres, luzideres Denkmal wurde Kúrtag nie gesetzt als hier unter Reinbert de Leeuw.

(Christine Lemke-Matwey)

Brian Eno: Reflection (Warp)

Der Altmeister des Ambient bringt auf seinem 26. Studioalbum wieder alles in einen kontemplativen Fluss. Eine App bietet Variationsmöglichkeiten.

(Pinky Rose)



Chet Baker: At Onkel Pö’s Carnegie Hall (Jazzline)

Wenn man eine/n ohne viele Worte für den Jazz begeistern will: mit diesem Trompeter, live in Hamburg 1979.

(Ulrich Stock)

Jay Z: 4:44 (Roc Nation)

Eine Apologia, nicht nur für Fehltritte in der Ehe, sondern auch für gelangweilte Alben in den vergangenen zehn Jahren, mit gelegentlichen "Oy vey"-Momenten.

(Fabian Wolff)