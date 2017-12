Eine sonderbare politische Stille hat den US-amerikanischen Pop des vergangenen Jahres geprägt, des ersten Jahres nach der Wahl von Donald Trump. Nach der Vielzahl großer politischer Alben, die 2016 veröffentlicht wurden – zum Beispiel von A Tribe Called Quest, von Beyoncé und Solange Knowles –, schienen die Zeichen 2017 eher auf Besinnung und Rückzug zu stehen, und das vor allem in Hip-Hop und R 'n' B.



In Interviews sprachen viele – gerade afroamerikanische – Künstler über ihren Zorn und ihre Verzweiflung angesichts des wieder aufflammenden Rassismus. Doch in musikalischer Weise entlud sich die Wut nur im Underground, bei jungen Afropunk-Gruppen wie Algiers oder Ho99o9 oder bei engagierten Soulsängerinnen wie Jamila Woods. Die massenbegeisternden Popstars hingegen hielten sich in sonderbarer Weise bedeckt: Selbst Kendrick Lamar, der sich bei seinem Auftritt während der Grammy-Verleihung 2016 noch demonstrativ an die Spitze der Black-Lives-Matter-Bewegung gestellt hatte, verkroch sich auf seinem Album DAMN. im vergangenen April in unverbindlicher spiritueller Harmonieseligkeit.

Umso erstaunlicher ist der agitatorische Furor, den ausgerechnet Pharrell Williams jetzt auf dem neuen Album seines Bandprojekts N.E.R.D entfacht: Ausgerechnet der vor allem als Komponist des weltweit beliebtesten Betriebsfeierlieds Happy bekannte Mann rappt hier "Assembling a riot / no more trail of tears". Dazu knallen im Stück 1000 trockene Trap-Beats, während im Video aufgebrachte Demonstranten flüchtende Nazis verprügeln und Südstaatenflaggen verbrennen. Auch gibt es den Präsidenten mit Hakenkreuzarmen zu sehen und ein kurzes Sample der alten kalifornischen Punkrockhelden Dead Kennedys – "Nazi redneck assholes fuck off!" –, und die fantastische Tänzerin Mette Towley führt mit kurz geschorenen Haaren und in einem roten Camouflagedress eine militante Formationschoreografie vor, ähnlich dem aufsehenerregenden Black-Panther-Gedächtnis-Tanz, den Beyoncé Knowles vor zwei Jahren beim Superbowl inszenierte. Der Kampf geht weiter!

Auch ansonsten ist No_One Ever Really Dies ein bemerkenswertes und sehr gutes Album geworden. Was sich keineswegs von selbst versteht. Denn zwar gehörten Williams und sein Kompagnon Chad Hugo unter dem Namen The Neptunes zu den prägenden Produzenten der nuller Jahre: Sogar unter schlicht gestrickten Britney-Spears-Nummern rollten dank ihrer Hilfe die vertracktesten Synkopen und verschrobensten Sounds dahin, aus Tabla-Klängen, Metallschrottgedengel und undefinierbaren Soundfundstücken aller Art zusammengesetzt. In ihrem Bandprojekt N.E.R.D pflegten sie parallel dazu jedoch eine eher unentschiedene Mischung aus "schwarzem" Funk und "weißen" Powerrock-Traditionen, aus George Clinton und AC/DC – inklusive einer vage an die afrofuturistische Tradition von Sun Ra anschließenden Star-Trek-Symbolik.

No_One Ever Really Dies, das erste N.E.R.D-Album seit dem besonders nichtssagenden Nothing von 2010, hat damit aber wenig zu tun. Eher wirkt es wie ein weiteres Soloalbum von Pharrell Williams, mit dem er an das fabelhafte, an den frühen Prince erinnernde G I R L aus dem Jahr 2014 anschließt. Die Songs sind elektronisch geprägt, klanglich ebenso minimalistisch wie originell und laden durchweg zum Schütteln von Hintern und Hüften ein.

Das beginnt mit dem kompetent konstruierten Klicker-di-klacker-Minimalismus, zu dem Rihanna in der ersten Single Lemon ihren lässigsten Rap-Auftritt seit Langem hat, und bewegt sich über das entspannte Jazz-Hop-Stück Don't Don't Do It bis zu dem Dub-Reggae Lifting You, den nicht mal – und das allein ist schon eine musikalische Leistung – der Gastsänger Ed Sheeran ernsthaft verhunzen kann.



Eine Sammlung von Protestliedern ist No_One Ever Really Dies am Ende zwar doch nicht, aber auch in den Stücken ohne klare politische Botschaft schwingt die trotzig-beseelte Selbstvergewisserung mit, dass man selbst in dunkelsten Zeiten nicht aufgeben darf, und vor allem: Dass all jene, die guten Willens sind, sich auch von Trump und seinen Vasallen nicht auseinanderbringen lassen. Auf YouTube kann man täglich neue Videos sehen, in denen Teenager der verschiedensten Hautfarben gemeinsam die aktuellen N.E.R.D-Choreographien nachtanzen.