© Mad Decent/Caroline/Universal

Diplo – California (Mad Decent/Caroline/Universal)

Was wird einmal übrig bleiben vom Dubstep-Hype der vergangenen Jahre? Vermutlich eine gammelige Bier-Bong – und natürlich Diplo. Der Produzent aus Mississippi hat nicht nur den Großraum-Sound des Genres mitgeprägt, sondern auch dessen Durchschnittsklientel besser verkörpert als jeder andere DJ. In Interviews gibt er das zitierfähige Großmaul und kokettiert mit der Rolle des kaputt gefeierten frat boys. Seine Auftritte absolviert er im Unterhemd und mit Handtuch um den Hals. In den Neunzigern hatte er vermutlich einen Ziegenbart. Als sein Leben 2017 in einer Fernsehserie verfilmt wurde, ging die Hauptrolle an den quadratgesichtigen Ex-Soap-Star James van der Beek.

Angefangen hatte alles ganz anders.



Diplos Debüt Florida aus dem Jahr 2004 ist nicht nur sein bis heute einziges Album, sondern auch die Fleißarbeit eines Rap-verrückten Plattensammlers – mehr DJ Shadow als DJ Dummbeutel. Den Florida-Vibe soll nun eine EP namens California aufgreifen: Diplo durchstreift sommerliche Versionen von Hip-Hop, Reggae und Pop-Schmonzette, an seiner Seite singen Santigold und die Kiddo-Rapper Lil Yachty, Lil Xan und Dram. Die Welt hebt Diplo damit nicht aus den Angeln, und so war es auch gedacht. Stattdessen beweist California: Nicht alles, was knallt, muss auch krachen.









© Sub Pop/Cargo

Frankie Cosmos – Vessel (Sub Pop/Cargo)

Als sie noch jung und unbesiegbar war, schrieb Frankie Cosmos Songs im Minutentakt. Das ist keine Übertreibung: Unter Projektnamen wie Ingrid Superstar und Zebu Fur hat die New Yorker Musikern seit 2009 mehr als 50 Alben, EPs und Singles veröffentlicht – außer Money Boy hält da niemand mit. Die Lieder auf diesen Tonträgern pendeln zwischen Geistesblitzen und grasinduzierter geistiger Umnachtung. Sie sind immer sehr kurz, meistens sehr einfach und nur selten durch keinen klugen Witz mehr zu retten. Jetzt ist Frankie Cosmos 24 Jahre alt, und alles ist so furchtbar schwer.



Vessel ist ihre erste LP für eine größere Plattenfirma und noch dazu ein Trennungsalbum. In 18 Anderthalbminutensongs erforscht Frankie Cosmos Rache, Hass und Selbstmitleid sowie Möglichkeiten der Vergebung (eher nicht) und des Weiterlebens (muss ja). Von der früheren Spontangenialität ist nichts mehr übrig, dafür strecken sich die Songs effektvoll zwischen Bettkantengeklimper und vollzähliger Indie-Rock-Aufstellung. Eine sichere Bank für die nächste Quarterlife-Krise.











© Motown/Universal

Rich Homie Quan – Rich As In Spirit (Motown/Universal)

Reichtum ist nicht die Anhäufung schöner Dinge. Reichtum bedeutet, dass man alles kann, aber nichts muss. So hat es Jürgen Klinsmann einmal gesagt, bevor er in seinen VW Käfer kletterte und das Trainingsgelände von Inter Mailand verließ. Knapp 30 Jahre später erweist er sich damit als Seelenverwandter des Rappers Rich Homie Quan aus Atlanta. Auch der hat erkannt: Es geht zuerst um dicke Weisheit, dann um dicke Konten. Sein Debütalbum Rich As In Spirit ist die Paulo-Coelho-Bibliothek des Trap-Rap.



Zugegeben: Es werden auch Häuser und Maybachs gekauft auf dieser Platte, immer dann, wenn sich Rich Homie Quan ins Gedächtnis rufen muss, dass ihn solcherlei Besitz auch nicht glücklich macht. Am besten ist der Rapper aber, wenn er gar nicht erst versucht, den Schmerz mit seiner Kreditkarte zu betäuben. Im hocherfreuten und hochmelodischen Singsang-Stil rappt er dann über schwere Teenage-Jahre oder den Heldinnenstatus seiner Mutter ­– und stellt sich die Echtheitszertifikate für diese Geschichten selbst aus. Nicht selten, aber schön.









© Mama Bird

Haley Heynderickx – I Need To Start A Garden (Mama Bird)

Haley Heynderickx ist nicht Bob Dylan. Bob Dylan ist ja nicht einmal selbst Bob Dylan, sondern ganz viele Bob Dylans gleichzeitig. "Damit kann man arbeiten", muss sich Heynderickx gedacht haben, als sie ihr Debütalbum aufnahm: Die Songwriterin aus Portland spielt darauf Gitarre wie der ganz junge Akustik-Dylan, schreibt ihre Lieder jedoch mit der Mentalität des immer noch sehr jungen Elektrik-Dylans. I Need To Start A Garden entpuppt sich deshalb als Album, das sich immer wieder als neues Album entpuppt.



Klingt kompliziert, geht aber ganz einfach los: Folkpicking, Bekenntnisgesang, Liebeslied, kein Happy End. Stück für Stück offenbart Heynderickx im Anschluss den Variantenreichtum ihrer Songs und Arrangements, fügt Waldhörner hinzu, Schlagzeugtupfer, flottes Gitarrengeschrammel, gesangliche Rückwärtssalti und sogar einen echten Abrock-Moment. Dazu passend durchleben auch ihre Texte eine schrittweise Entwicklung: vom zwischenmenschlichen Standardkummer des eröffnenden No Face bis zur verschmitzten Krisenbewältigungsformel des abschließenden Drinking Song. Schon erstaunlich, wie viel Leben in 30 Minuten Musik passen kann.