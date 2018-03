Editors: Violence (PIAS/Indigo)

© PIAS/Indigo

Die zweifellos lustigste Platte der Saison hat die britische Gruppe Editors aufgenommen, die ihre Karriere Mitte der Nullerjahre als halbinspirierte Truppe von Joy-Division-Epigonen begann, um sich nach dem ebenso unerwarteten wie ungerechtfertigten Publikumserfolg ihres Debüts The Back Room in den folgenden Jahren an der Kopie aller möglichen Musikstile zu versuchen, vom weinerlich geknödelten Indierock-Blues bis zum Stadion-Elektro-Pop nach Art der mittleren Depeche Mode.

Ihr neues Album Violence ist nun eine interessante Mischung aus sinnlos übersteuerten Industrial-Gitarren, Schlagermelodien mit synthetischen Streichern, Klatsch-in-die-Hände-und-beweg-deine-Hüften-Disco-Rhythmen und melodiefreiem Klavierballadengeklimper. Die vollständige Abwesenheit songschreiberischer und sonstiger Inspirationen soll durch Unmengen zusammenhanglos in den Mix gedrehter Studioeffekte überspielt werden, was an Großwerke überzüchteter musikalischer Nichtigkeit wie etwa das Achtzigerjahre-Schaffen Rick Springfields erinnert. Nicht schön, aber selten.





George Fitzgerald: All That Must Be (Domino/GoodToGo)

© Domino/GoodToGo

Der britische Produzent George Fitzgerald wurde um das Jahr 2013 herum zunächst mit forsch und auch lustig drauflos gezimmerten Techno-Stücken bekannt. Fortan schwankte er freilich in eher richtungslos wirkender Weise zwischen den Stimmungen und Temperaturen: Mal produzierte er erotisch überzüchtete Antanzversuchsfeger wie Child oder I Can Tell (By The Way You Move); mal verlor er sich, wie auf seinem Langspieldebüt Fading Love aus dem Jahr 2015, in postkoitalem After-Hour-Getrödel.

Sein neues Album All That Must Be bietet aus beidem, aus prä- und postkoitalen Stimmungen und Klangmotiven, nun eine gute Synthese. Die Songs sind melancholisch, aber bleiben dabei stets in Bewegung. Sie entwickeln sich aus liebevoll modellierten repetitiven Mustern und finden doch meist in einprägsame Song-Dramaturgien hinein: Schön, wie Fitzgerald immer wieder schnarrend nach vorn treibende Basslinien mit gesampelten, auf- und abwärts gepitchten Stimmfragmenten umrankt und darüber warme Melodielinien setzt. Einen schönen Gastauftritt hat die einst bei Everything But The Girl wirkende Sängerin Tracey Thorn, über deren fabelhaftes neues Solowerk Record an anderer Stelle noch zu reden sein wird: Zu den kosmisch glitzernden Keyboard-Arpeggien des Stücks Half-Light kündet sie von der Einsamkeit, die man im Zwielicht einer verglimmenden Liebe verspürt.









Lucy Dacus: Historian (Matador/Beggars/Indigo)

© Matador/Beggars/Indigo

Den tollsten Trennungssong der Saison wiederum verdanken wir der jungen US-amerikanischen Songwriterin Lucy Dacus: Night Shift handelt von einer letzten Begegnung mit einem Menschen, den sie einst sehr liebte und nun bloß noch verachten kann. Sie widersteht der Versuchung, ihm mit einem Faustschlag den Kiefer zu zertrümmern und befindet zu grob übersteuerten, aber letztlich doch nur verhalten schreienden Gitarren lakonisch: "You got a 9 to 5, so I’ll take the night shift / and I’ll never see you again if I can help it".



So ist es durchweg auf Historian, dem zweiten Album der 22-jährigen Dacus und ihrem Debüt bei einer größeren Plattenfirma: Von den schlimmsten Verletzungen vermag sie mit schöner, trügerisch wohliger Stimme zu künden. Ihre Songs sind wie Tagebucheinträge aus einem beschädigten Leben, doch zu dem zornigen, sich gleichsam nie in den Vordergrund drängenden Spiel ihres Gitarristen Jacob Blizzard singt sie von Schmerz, Verlust, Verzweiflung und Abscheu, als betrachte sie sich selbst bei Redebeiträgen in einer Therapiestunde. Dieser Schizorock ist die aufregendste Gitarrenmusik der Stunde: ein großes, in seinen unaufgelösten Ambivalenzen über alle Maßen berührendes Werk.











Creep Show: Mr. Dynamite (Bella Union/PIAS Cooperative)

© Bella Union



Der tollste Schizo-Mann, den man im Gehege der Popmusik gegenwärtig zu finden vermag, ist der Songwriter John Grant. Auf drei Soloalben, unter anderem dem epochalen Pale Green Ghosts aus dem Jahr 2013, besang er mit trügerisch behaglicher, wie buttercrémebeschmelzter Baritonstimme Selbstzweifel, Selbsthass, Scham und Erniedrigung und seine inneren Dämonen. Sein ihm selbst unergründliches Unbewusstes pflegte Grant in zerklüfteten Psychogeografien zu spiegeln – eine Musik, die in ihrer Rätselhaftigkeit und verstörenden Klarheit schier unerreicht ist in den vergangenen Jahren.



In dem neuen Quartett Creep Show hat er sich jetzt unter anderem mit Stephen Mallinder von den Industrial-Pionieren von Cabaret Voltaire zusammengetan. Mitte der Siebzigerjahre in Sheffield gegründet, malträtierten sie ihr Publikum in bis heute wegweisender Art mit finsterem, menschenfeindlichem Krach. Das Creep-Show-Debüt Mr. Dynamite wurde vollständig auf alten Analogsynthesizern aufgenommen, das Klangbild wechselt zwischen kalten, Kraftwerk-artigen Rhythmen, psychotropem Dunkelgebrumm und sonderbar eckigen Disco-Funk-Grooves wie aus einem Albtraum von Giorgio Moroder; dazu überbieten sich Grant und Mallinder mit meistens schwer vocoderverzerrten Stimmen in der Beschwörung innerer und äußerer Monster. Safe And Sound lautet der Titel des letzten, knapp neunminütigen Stücks; das kann man als Selbstverhöhnung betrachten oder als widersinnigen Ausdruck der Hoffnung.