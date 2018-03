© XL Recordings

Jack White – Boarding House Reach (XL Recordings)

Einen feierlichen Tusch für den Magier: Auf seinem dritten Soloalbum rollt Jack White, Sänger und Gitarrist bei The Raconteurs und bis 2011 eine Hälfte des Garage-Rock-Duos The White Stripes, die ganz großen Requisitenkisten auf die Bühne. Mithilfe seiner Entourage aus namhaften Musikern zaubert er herzzerreißende Soul- und Gospelchöre heraus, heulende Hammondorgeln und verrückten Acid-Funk. Hip-Hop-Salven wechseln mit Ausflipporgien für Headbanger und psychedelischem Space-Rock, überflügelt von den rührend zarten Tönen und Spoken-Word-Einlagen im Country-Blues Ezmerelda Steals The Show und der wehmütigen Balkanfolklore Abulia & Akrasia.

Verwaltet White hier etwa lediglich seinen Eklektizismus, als wären es Sammlerstücke im eigenen Plattenladen in Detroit? Vielmehr lässt er den Theaterfundus der gesamten Populärmusik explodieren und mit einer Rockoperndramaturgie ähnlich der in The Whos Tommy wieder auferstehen. Er ist der grammyschwere Hauptdarsteller, aber auch der leise Country-Crooner – und der Kopf dahinter, der sich all das im stillen Kämmerlein ausdachte. Mit Boarding House Reach ist dem Conférencier der Überflussästhetik eine herrlich bizarre Klamotte gelungen, die vor Authentizität und Frische nur so sprüht.









© Ex Records/Cargo

The Ex – 27 Passports (Ex Records/Cargo)

Auf dem Pressefoto sehen sie aus wie die Trainerriege eines Sportgymnasiums, drei reife Herren und eine ergraute Dame in einheitlich blauen Shirts. Aber nein, es sind die legendären Anarcho-Punker The Ex aus Amsterdam! Mehr als 20 Albenveröffentlichungen liegen hinter ihnen, und von der Originalbesetzung ist nur noch Terrie Hessels übrig. Nach Exkursen in den Jazz, die Improvszene und Kollaborationen mit dem Äthiopier Gétatchèw Mèkurya packen The Ex jetzt ihre Urkompetenz wieder aus: den hypnotischen Drive aus dreifachem Gitarrennoise und einem tranceartig nach vorn drängenden Schlagzeug.



Abgehackte Melodien und repetitive Shouts folgen dem unerwartet tanzbaren Schlingerkurs, während die Leadgitarre im Lärmwall auf- und abtaucht. Doch nicht nur aus den Vierfünftel-Claps im Song Piecemeal hört man die afrikanischen Begegnungen heraus – Punk als abendländisches Ritual war gestern. Die Zeit von Agitationshymnen wie Weapons for El Salvador von 1981 ist allerdings auch vorbei, 27 Passports spiegelt differenziertere Einflüsse. Sie reichen vom blinden niederländischen Dichter Tsjêbbe Hettinga bis zur afrokaribischen Gender-Studies-Autorin Gloria Wekker. Allem voran öffnet sich im Song Soon All Cities ein düsteres Szenario von Gleichschaltung und drohendem Untergang in den Machtmetropolen.









© Cooking Vinyl/Sony

47Soul – Balfron Promise (Cooking Vinyl/Sony)

Während eines Künstleraufenthaltes in London wurden vier junge Männer aus Palästina und Jordanien Zeugen von Gentrifizierung und Mietervertreibung. Auf ihren Zeitwohnsitz im Balfron Tower (bekannt auch aus Musikvideos von Oasis und The Verve) bezieht sich der Titel ihres Debütalbums. Zugleich kennen die aus Amman, Galiläa und Ramallah stammenden Musiker Vertreibung aus persönlicher Anschauung. Sie sehen Parallelen zwischen Gentrifizierung und militärischer Besatzung, suchen Verbindungen für einen gemeinsamen Weg zu Freiheit und Gleichheit – und finden dabei zu berauschend wunderbarer Musik. Unwiderstehlich, wie sie synkopierte Dabke-Rhythmen, orientalische Trommeln und Drumcomputer-Beats miteinander verwirbeln und dem Analogsynthesizer beibringen, arabische Melodien zu orgeln! Seit einer Weile schon hat sich aus dem Ost-West-Mix von Tradition und elektronischer Moderne eine neue arabische Jugendkultur entwickelt, seit 2013 sind 47Soul dabei und werden mittlerweile vom Libanon bis London gehört. Ihren englisch und arabisch betexteten Hip-Hop nennen sie Shamstep, um ihre zerrissenen Herkunftsregionen im Bilad Al-Sham, dem alten Großsyrien, wenigstens musikalisch zu einen. Natürlich geht es auch ums Tanzen, Spaßhaben, Feiern, denn wenn die problembeladene Nahost-Thematik etwas braucht, dann sind es freundliche Zukunftsvisionen.

47Soul sind zur Zeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Konzerttour: 22.03. Berlin, 23.03. Bremen, 24.03. Hamburg, 25.03. Wiesbaden, 27./28.03. Bern, 12.04. Dornbirn, 13.04. Aarau, 14.04. Biel, 27.04. Ingolstadt









© Warp Records

Mark Pritchard – The Four Worlds (Warp Records)

Es ist, als würde jemand aufräumen nach der überbordenden Materialfülle und den Temperamentausbrüchen von Jack White, The Ex und 47Soul. Statt den urbanen Kollaps zu orakeln, errichtet Mark Pritchard neue Städte in seinen ätherischen Ambient-Welten. Der Brite hat unter einer Vielzahl von Namen veröffentlicht und wurde in den frühen Neunzigern zusammen mit Tom Middleton und den Projekten Reload, Jedi Knights und Global Communication zum Pionier des Intelligent Techno. Auf The Four Worlds spannt er den Bogen vom klickernden Minimal-Beat im Opener Glasspops über luftige, in den Weiten des Weltraums verhallende Keyboard- und Orgelstimmen bis zum Spoken-Word-Hilferuf zur Planetenrettung. Esoterisches Feeling erzeugen die Singende Säge und das Waterphone oder der krude Charme einer Aufnahme im unterirdischen Luftschutzbunker. Unterstützt wird Pritchard von dem Visual Artist Jonathan Zawada und Undergroundpoeten wie Gregory Whitehead und der Psychedelic-Heroine The Space Lady.