Was für ein Triumph. Im achtunddreißigsten Jahr ihrer Karriere hat Tracey Thorn ihre schönste und reifste Platte aufgenommen, ein Werk von silbern schimmernder Weisheit und Eleganz. Und doch eine Platte, die so lebendig und aufgewühlt ist wie das Debüt einer ungestümen hungrigen jungen Frau, die sich die Welt noch erobern will, voller funkelnder Disco-Stücke, zu denen man gleichermaßen gut tanzen und denken kann, voller welt- und lebenssatter Melancholie und Euphorie: "Nine feminist bangers" nennt sie ihre neun neuen Songs, sie umspannen ein ganzes Leben und handeln vom Privaten und vom Politischen, es geht um schwere Themen, um Männer und Frauen und Geschlechterrollen, um die Veränderbarkeit der Welt und darum, dass sich scheinbar nichts ändert. Aber das alles besingt sie so leicht und über so hoffnungsspendend federnden Beats, dass man, wenn man diese Platte erst einmal im Ohr hat, lange Zeit nichts anderes mehr hören möchte.



Mit 18 gründete Thorn ihre erste Band, das war im Jahr 1980. Mit den Marine Girls spielte sie einen spartanischen, Jazz-inspirierten Do-it-yourself-Pop: nicht unähnlich den Young Marble Giants; in den sonderbar somnambul groovenden Vokalharmonien auch ein frühes Vorbild für die erklärten Tracey-Thorn-Bewunderer The xx. 1983 gründete sie mit ihrem Freund und späteren Ehemann Ben Watt das Duo Everything But The Girl; gemeinsam spielten sie einen meist mitteltemperierten Balladenpop, in dem mal die Jazz-Inspirationen stärker im Vordergrund standen, mal das Erbe des britischen Folk-Revival der späten Sechzigerjahre. Auf der 1988er LP Idlewild kombinierten sie die akustische Folk-Instrumentierung erstmals mit elektronischen Beats. 1994 wurden sie mit dieser Art der Versöhnung von scheinbar Gegensätzlichem plötzlich zu internationalen Stars – mit dem House-Remix, den der New Yorker Produzent Todd Terry für ihren Song Missing anfertigte.



Zwei weitere Alben nahmen Everything But The Girl danach noch auf, dann trennte sich das Duo, auch weil Tracey Thorn sich in das Leben mit ihrer neuen Familie und mit ihren kleinen Kindern zurückzog. 2007 begann sie wieder zu musizieren, auf zwei Soloalben – Out of the Woods und Love and its Opposite – sang sie über ihr Leben, über Liebe und Trennungsschmerz, über die Einsamkeit alleingelassener Frauen jenseits der 40, über das schöne, aber auch mühsame Dasein mit heranwachsenden Kindern, und das alles wieder im Wechsel zwischen melancholischen Folk-Arrangements und den Beats, die ihr nunmehr der Techno- und House-Produzent Ewan Pearson anfertigte.



Ihr neues Album Record setzt im Grunde dort an, wo Tracey Thorn 2010 mit Love and its Opposite aufhörte. Doch hat sie auf dieser Platte nun alle Bitterkeit überwunden. Das Album sei, sagt sie selbst dazu, eben aus der Perspektive einer 55-jährigen Frau aufgenommen, die den Schmerz und die Verwerfungen der Lebensmitte hinter sich hat und nun mit Klarheit und Gelassenheit auf ihr Leben zurückblickt und voraus in die Zukunft. "I'm on fire / A head full of desire", singt sie in dem Eröffungsstück Queen: "This is me and someone else entirely". Wieder hat ihr Ewan Pearson die Beats programmiert, doch sind diese so elegant swingend und zugleich hinternkickend wie nie; dazu spielen die Musikerinnen von Warpaint und singt die junge Londoner (in Deutschland noch viel zu wenig bekannte) R-'n'-B-Diva Shura; es klingeln die Kuhglocken und knurrt ein hoher Bass wie bei den frühen New Order; und über allem schwebt Tracey Thorn mit ihrer immer noch so schönen, leichten und sicheren Stimme.

"Milestones in a woman's life" – sagt sie –, das sei es, wovon dieses Album handelt. Sie singt eine Hommage an ihre Mutter und davon, dass sie selbst nie Mutter werden wollte (Babies); sie singt von den erst so unwillkommenen Kindern, die sie dann doch so liebte und die nun schon wieder erwachsen sind (Go); sie singt von dem Elend des scheinbar unbesiegbaren Sexismus – "What year is it? / The same old shit" – und von der Schönheit der weiblichen Solidarität: Das knapp neunminütige Disco-Stück Sister, das sie im Duett mit der britischen Soulsängerin Corinne Bailey Rae intoniert, ist die schönste #MeToo-Hymne, die wir uns wünschen können. Ja, Tracey Thorn ist jetzt 55, aber: "I fight like a girl".

"Record" von Tracey Thorn ist erschienen bei Caroline/Universal.