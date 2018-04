Nach der Echo-Verleihung an Kollegah und Farid Bang ist ein weiteres Mitglied des Echo-Ethikbeirates aus dem Gremium ausgetreten. Der Präsident des Deutschen Musikrats, Martin Maria Krüger, kündigte seinen Rückzug an. Zuvor hatte schon der Präsident des Deutschen Kulturrates, Christian Höppner, mitgeteilt, dass er das Gremium verlassen werde. Künstler wie Marius Müller-Westernhagen und der Musiker, Produzent und Grafiker Klaus Voormann kündigten die Rückgabe ihrer Echos an.

Der Echo-Beirat hatte trotz der bereits im Vorfeld der Verleihung bekannt gewordenen Antisemitismusvorwürfe entschieden, die Nominierung die Rapper für den Musikpreis nicht zu untersagen. "Dies war ein Fehler, der mich dazu bewogen hat, meinen Austritt aus dem Echo-Beirat zu erklären", sagte Krüger. "Der Deutsche Musikrat steht zu kultureller Vielfalt im Zeichen von Toleranz und gegenseitigem Respekt." Er verurteile "aufs Schärfste jegliche Form von Antisemitismus, Gewaltverherrlichung und sexueller Herabwürdigung".



Bei der Preisverleihung waren die Rapper Kollegah und Farid Bang für ihr Album Jung, brutal, gutaussehend 3 ausgezeichnet worden. Bereits zuvor waren die Rapper und ihre Musik als antisemitisch kritisiert worden. Der Vorgang hat auch auf Sponsoren-Seite Folgen. Der Safthersteller Voelkel kündigte an, den Echo künftig nicht mehr sponsern zu wollen.



Plattenfirma unterstützt Rapper

Der Sänger der Toten Hosen, Campino, hatte das bereits während der Preisverleihung kritisiert. Zu weiterer Kritik hatte geführt, dass die Preisverleihung an dem Tag stattfand, an dem vor allem in Israel an die sechs Millionen ermordeten Juden während des Holocausts gedacht wurde.

Die Plattenfirma BMG, die das Album produzierte, unterstützt Kollegah und Farid Bang. "Wir nehmen Künstler und künstlerische Freiheit ernst, und wir sagen unseren Künstlern nicht, was ihre Texte enthalten sollten und was nicht", teilte das Tochterunternehmen von Bertelsmann mit. Ohne Zweifel hätten manche Zeilen des Rap-Albums viele Menschen tief verletzt. Auf der anderen Seite seien viele Menschen nicht so sehr verletzt worden, so dass das Album vergangenes Jahr eines der meistverkauften in Deutschland gewesen sei, hieß es weiter. Zudem hätten die Rapper ihr Bedauern über verletzte Gefühle ausgedrückt.