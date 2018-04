Der schwedische DJ und Produzent Avicii ist tot. Tim Bergling, wie der 28-Jährige mit bürgerlichem Namen hieß, sei am Freitag in Muscat im Oman tot aufgefunden worden, teile seine Publizistin Diana Baron mit. Die Familie sei erschüttert und bitte darum, ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Nähere Informationen zur Todesursache sind bislang nicht bekannt.

Bekanntheit erlangte Avicii vor allem durch seine Songs Wake me Up, Levels und Hey Brother bekannt. Ersterer ist dem Marktforschungsinstitut GfK zufolge der Song mit den zweitmeisten Downloads überhaupt in Deutschland.



Avicii gehörte zu den erfolgreichsten DJs der Welt und galt als Pionier der zeitgenössischen Elektromusik. Er arbeitete unter anderem mit Madonna, Coldplay und David Guetta zusammen. Er gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei MTV Music Awards und einen Billboard Music Award. Zweimal war er für einen Grammy nominiert.



Avicii litt in der Vergangenheit immer wieder unter gesundheitlichen Problemen, beispielsweise unter akuter Bauschspeicheldrüsenentzündung, die auch durch übermäßigen Alkoholkonsum ausgelöst wurde. 2014 wurden ihm die Gallenblase und Appendix entfernt, was ihn zur Absage von Auftritten zwang.



2016 gab er das Tourneegeschäft auf und zog sich ins Musikstudio zurück. Ein Jahr später kündigte er einen neuen Lebensabschnitt an: "Die nächste Phase wird sich um meine Liebe drehen, für euch Musik zu machen. Es ist der Beginn von etwas Neuem."