Ganz egal, ob Reaktionsfähigkeit, Sehvermögen oder Hörleistung nachgelassen haben: Wer in Deutschland einmal eine Fahrerlaubnis der alten Klasse 3, heute der Klasse B, erworben hat, darf lebenslang ein Auto lenken. Nur in seltenen Fällen wird diese Genehmigung entzogen. Verpflichtende Gesundheitschecks oder Fahrtrainings für ältere Autofahrer, wie sie in manchen Teilen der Welt selbstverständlich sind, bleiben hierzulande ein Tabu.

Gelegentlich schwappt die Diskussion über verpflichtende Tests aus anderen europäischen Ländern über die Grenze, doch selbst in den 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Neben Deutschland stellen etwa Frankreich, Österreich, Polen, Belgien und Bulgarien eine unlimitierte Fahrerlaubnis aus. Die große Mehrheit der EU-Staaten hat aber Altersbestimmungen, die allerdings variieren. In Großbritannien reicht eine Selbstauskunft zum Gesundheitszustand aus, in Italien und Portugal wird ab 50 Jahren ein Gesundheitszeugnis verlangt, in den anderen EU-Ländern ist dies erst für 60-, 65- oder 70-Jährige notwendig. Auch die erforderlichen Tests und Kosten weichen stark voneinander ab.

Solche Einschränkungen stoßen in Deutschland auf kollektive Ablehnung. Diskriminierung von Älteren, schreien die einen, die Lobbyverbände winken einhellig ab: "Bringt nichts, brauchen wir nicht." Bestätigt sehen sie sich durch die EU-weite Studie Consol (CONcerns and SOLutions, Road Safety in the Ageing Societies). "Es gibt keine Tests, die eine ausreichende Trennschärfe liefern", meint Ulrich Chiellino, Verkehrspsychologe des ADAC. Obligatorische Tests in anderen Ländern zeigten keine nennenswerten Effekte in deren Unfallstatistiken.

Gesundheitstests dürften Autobauer kaum erfreuen

Die abwehrende Haltung verwundert nicht: Für viele ist das Auto immer noch ein wichtiges Statussymbol und ein Stück Lebensqualität. Auch Senioren möchten darauf nicht verzichten. "Individuelle Mobilität ist ein hohes Gut", sagt Sven Rademacher vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR). Ein eigenes Auto suggeriert Unabhängigkeit. Zudem fehlt in manchen ländlichen Regionen ein öffentliches Nahverkehrsnetz. Fährt der Bus in die nächste Kleinstadt nur gelegentlich, wird der Arztbesuch zum Hindernislauf. Die Fahrerlaubnis und der eigene Wagen sichern den Älteren dort den Anschluss an die Zivilisation.

Über ein weiteres Argument wird weniger gern gesprochen. Viele leisten sich mit steigendem Wohlstand und Lebensalter auch weiterhin gern Autos. Wie die Statistik des Kraftfahrtbundesamtes für März 2015 zeigt, wurde mehr als die Hälfte der neuen Pkw von 45- bis 59-Jährigen zugelassen, und immerhin 18,6 Prozent der Neuzulassungen kamen von Menschen ab 60 Jahren. Mit dem demografischen Wandel steigen die Verkaufszahlen vermutlich noch. Deshalb dürften neben den sogenannten Best Agern vor allem die Autohersteller kaum auf Gesundheitstests für Ältere erpicht sein.

Von eigenen Unzulänglichkeiten möchte natürlich niemand etwas wissen, etwa der nachlassenden Reaktionsfähigkeit. "Viele Ältere kompensieren Defizite mit Erfahrung", argumentiert Rademacher und ergänzt: "Ältere Verkehrsteilnehmer sind mehr gefährdet als gefährlich."