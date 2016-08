So manch fachfremdes Metier wird neidvoll zu den Reisemobil- und Wohnwagenherstellern herüberschielen, die sich ab dem heutigen Samstag bis zum 4. September bei Europas wichtigster Branchenmesse in Düsseldorf präsentieren. Auf dem 55. Caravan Salon feiern die Hersteller den jüngsten Rekord: In den ersten sieben Monaten 2016 wurden in Deutschland mehr Reisemobile neu zugelassen als je zuvor – 27.182 Fahrzeuge kamen dazu, ein Wachstum von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei den Caravans stieg die Zahl der neu angemeldeten Einheiten von Januar bis Juli um acht Prozent auf 15.357.

Das Interesse an naturnahem Urlaub auf vier Rädern ist ungebrochen. Dass die Branche sich seit Jahren über steten Zuwachs freut und selbst in ihren optimistischsten Prognosen von der Realität überholt wird, hat nun wohl auch die Kreativabteilungen wachgerüttelt. Auf dem Caravan Salon sind neben dem anhaltenden Trend zu kompakten Reisemobilen auch Bemühungen um ein schickeres Außendesign unverkennbar, das sich an automobilem Styling orientiert. Aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke heraus werden auch die Innenarchitekten wieder mutiger und beeindrucken mit einer noch nie dagewesenen Grundrissvielfalt.

Doch der Reihe nach. Der Trend zu kompakten Freizeitfahrzeugen ist nicht neu. "Teilintegrierte Reisemobile und Kastenwagen zählen zu den absoluten Publikumslieblingen und machen etwa 70 Prozent der Zulassungen aus", sagt Hans-Karl Sternberg, der Geschäftsführer des Caravaning Industrie Verbandes (CIVD). Das verwundert nicht. Diese Fahrzeuge werden fast ausschließlich in der Gewichtsklasse bis 3,5 Tonnen angeboten und sind besonders wichtig für Menschen, die erst nach 1999 ihren Führerschein gemacht haben und für schwerere Fahrzeuge einen Zusatzführerschein benötigen würden.

Allerdings verschiebt sich der Schwerpunkt immer mehr zu den Kastenwagenausbauten, die diesmal in der großen Halle 15 auf dem Düsseldorfer Messegelände sogar ein eigenes Refugium haben. Natürlich ist hier auch der Camperprimus VW California – dessen Palette lediglich um die Ocean-Sondermodelle Red, Blue und Grey mit entsprechend farbigen Aufstelldächern erweitert wird – beheimatet.

Die Konkurrenz wird indes immer größer. So stellt Kastenwagenspezialist Pössl seinen ersten Campingbus vor und greift mit seinem Campster, auf Basis des Citroën Spacetourer, den VW-Bestseller mit einem variableren Grundriss an, bei dem sich für einen bequemeren Personentransport der Küchenblock schnell ausbauen lässt. 38.000 Euro sind zudem ein echter Kampfpreis. Auch der slowenische Hersteller Adria versucht mit dem Active auf Basis des Renault Trafic sein Glück gegen den VW California. Die zu Eura Mobil gehörende Marke Karmann hat in ihrer zweiten Variante des Colibri das Kunststück fertiggebracht, im Heck eine Winkelküche nebst Bad und Toilette unterzubringen.



Mehr Vielfalt in den Grundrissen

Zu den interessantesten Objekten eine Kategorie höher, bei den ausgebauten Kastenwagen, gehören der Hymercar Grand Canyon S auf dem Mercedes Sprinter, der La Strada Avanti L, der Malibu-Van 600 LE und der Weinsberg Caratour. Sie basieren allesamt auf dem Fiat Ducato, der endlich flächendeckend mit Motoren der Abgasnorm Euro 6 verfügbar ist.



Doch auch wenn die Kastenwagen wahrscheinlich schon bald die teilintegrierten Modelle als beliebteste Reisemobilkategorie ablösen werden: Die rollende Heime mit dem Führerhaus des Basisfahrzeugs und dem Wohnaufbau dahinter bilden nach wie vor die größte Gruppe unter den Düsseldorfer Neuheiten. Aus gutem Grund. Hier zeigen sich die Konstrukteure am kreativsten. Hier rücken die beiden anderen großen Trends des Caravan Salons am deutlichsten ins Rampenlicht: Design und Vielfalt.

Der neue Smove von Niesmann+Bischoff © Niesmann

Musterbeispiel für ein schickeres Außendesign ist der neue Smove von Niesmann+Bischoff, zweifellos ein echter Hingucker und ein Highlight des Caravan Salons. Mit dem nahtlosen Übergang vom Fahrerhaus zum Aufbaudach wirkt der Teilintegrierte fast schon wie ein voll integriertes Fahrzeug, aber längst nicht so klobig. An der Frontpartie und mit den Sicken in der Seitenlinie erkennt man zudem Stilelemente aus dem Pkw-Bereich. Ähnliches gilt für den Hobby Optima de Luxe.



In puncto Nutzwert profitieren potenzielle Kunden freilich am meisten von der großen Auswahl neuer, vielfältiger Grundrisse. Vorbei ist offensichtlich die Zeit, da sich die Innenräume der Reisemobile bestenfalls noch darin unterschieden, ob im Heck Einzel- oder Doppelbetten, letztere längs oder quer, eingebaut sind. Dem Mainstream versuchen die Hersteller zum Teil mit durchaus gewagten Konstruktionen entgegenzutreten. Das führt unter anderem zu einer Renaissance der gemütlichen Hecksitzgruppe.