ZEIT ONLINE: Harley-Davidson wurde 1903 in den USA gegründet, aber erst 1981 ist eine Niederlassung in Deutschland eröffnet worden. Das war eine lange Geburt, Herr Arnezeder.



Christian Arnezeder: Das kann man so sehen. Der Grund ist der: In all den Jahren war Harley-Davidson überwiegend mit sich und dem amerikanischen Markt beschäftigt. Dort ist jedes zweite zugelassene Motorrad von uns, Exportmärkte spielten lange Zeit keine Rolle. Vor 35 Jahren haben wir die offizielle Niederlassung in Deutschland gegründet als ordentliche Vertriebsorganisation.

Lange davor kamen aber auch Maschinen hier an auf Initiative von Motorradhändlern, die auf eigene Faust gehandelt haben. Später gab es einige Vertriebsniederlassungen, dann die offizielle Dependance Harley-Davidson Germany GmbH, mit Sitz heute in Neu-Isenburg. Der grundsätzliche Unterschied zu vorher bestand darin, dass ein Privatimporteur seine Erträge maximieren will. Bei einem Firmenimporteur geht es um langfristige Unternehmensziele.

ZEIT ONLINE: Und die sicherzustellen ist Ihre Aufgabe?

Arnezeder: Mein Job ist es, die Meinung der Company den Händlern nachhaltig klar zu machen, warum wir Entscheidungen so getroffen haben und nicht anders. Ich bin zuständig für 90 Händler in den drei Regionen.

ZEIT ONLINE: Die Weltwirtschaftskrise setzte Harley-Davidson 2009 gewaltig zu. Das Unternehmen reagierte prompt und wechselte nach 40 Jahren den Chef aus. James Ziemer musste gehen, Keith Wandell kam. Was veränderte sich im Unternehmen?

Christian Arnezeder ist in Salzburg aufgewachsen und hat in Wien Technische Chemie studiert und in dieser Disziplin promoviert. Später studierte er Wirtschaftswissenschaften und war Vertriebsleiter beim Motorradbauer KTM. Als Harley-Davidson Ende der 1990er Jahre KTM kaufen wollte, lernte er maßgebliche Leute bei Harley kennen, die ihn 1999 als Geschäftsführer für Deutschland ins Unternehmen holten. Später übernahm der heute 53-Jährige zudem Österreich und die Schweiz.

Arnezeder: Keith hat genau das gemacht, was man von einem Sanierer verlangt: Er hat das Unternehmen verschlankt. Und hat eine Modellpolitik eingeleitet, die darauf abzielt, andere Zielgruppen zu erreichen. So hat sich das Durchschnittsalter unserer Kundschaft in den vergangenen Jahren reduziert. Inzwischen ist unser Kunde etwa 47 Jahre alt. Aber auch von dem können wir nicht ewig leben. Seit Keith bauen wir leichtere und sportliche Motorräder für jüngere Zielgruppen und Minderheiten wie Latinos und Afro-Amerikaner. Wir sind in Indien, China und Russland vertreten. Keith hat Harley-Davidson global aufgestellt.

ZEIT ONLINE: Spürt man den Geist der Gründer William Harley und Arthur Davidson noch, und sind Nachfahren der beiden im Unternehmen tätig?

Arnezeder: Den Spirit erleben wir täglich in den unvergleichlichen Motorrädern. Zwei Urenkel von Davidson, Bill und seine Schwester Karin, begleiten Direktorenposten, wie ich einen habe. Dass die beiden da sind, ist gut und gibt ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Man trifft sie auf Events.



ZEIT ONLINE: Wem gehört Harley-Davidson heute?

Arnezeder: Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Einige institutionelle Investoren halten um die 10, 15 Prozent. Ansonsten sind die Aktien in Streubesitz von Klein- und Kleinstanlegern.

ZEIT ONLINE: Amerika ist der mit Abstand wichtigste Markt fürs Unternehmen. Von den jährlich 260.000 produzierten Maschinen bleiben rund 200.000 in den Staaten. Dabei hat Harley in den USA schon eine extrem hohe Marktdurchdringung. Wie will das Unternehmen weiter wachsen?

Arnezeder: Indem wir neue Zielgruppen fürs Motorradfahren erschließen. In Amerika kann man einen Führerschein fürs Motorrad beim Händler machen. Die meisten unserer Händler in Nordamerika bieten daher Führerscheinkurse an. Zweistellige Wachstumswerte schaffen wir im Heimatland allerdings kaum mehr. Das gelingt uns aber in internationalen Märkten. In Indien zum Beispiel wachsen wir sehr stark. In Australien und Japan sind wir Marktführer.