Die Zulieferfirma Bosch kommt in der Abgasaffäre von Volkswagen weiter unter Druck: Nicht nur hätten Ingenieure des Stuttgarter Unternehmens über Jahre die Software mitentwickelt, die die Manipulationen ermöglicht hat, berichten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Dem Zulieferer sei dabei auch klar gewesen, dass die entwickelte Abschalteinrichtung in den USA verboten sei. Das gehe aus bislang geschwärzten Teilen der US-Klageschrift hervor, die von VW-Kunden gegen Bosch eingereicht wurde.Bosch ist im US-Rechtsstreit von Volkswagen mitangeklagt.



Bestandteil der Klage ist demnach auch ein Brief vom Juni 2008. Darin habe Bosch vom VW-Konzern gefordert, ihn von einer Haftung freizustellen. Denn die "geforderte Weiterentwicklung" der Motorsteuerung werde dazu führen, "dass Daten möglicherweise als defeat device (Betrugssoftware) eingesetzt werden". Die Robert Bosch GmBh, von der ein Unternehmenszweig die Automobilzulieferung ist, weise in dem Schreiben ausdrücklich darauf hin, dass die Verwendung einer solchen Funktion in den USA verboten sei und warne, dass die damit ausgestatteten Fahrzeuge ihre Betriebserlaubnis verlieren könnten.

Die Anwälte, die geschädigte Dieselbesitzer in den USA vertreten, hatten ihre Klage gegen Bosch erst Mitte August erweitert. Sie werfen dem Unternehmen vor, über mehr als zehn Jahre eine aktive Rolle bei der Entwicklung einer an VW gelieferten Software gespielt zu haben, mit der bei Abgastests getrickst worden sein soll. Unkenntnis über den Betrug sei auszuschließen.

Wie der NDR berichtet, hat Bosch der Klageschrift zufolge seit 2001 das Motorsteuergerät EDC17 entwickelt, welches später eine illegale Softwarefunktion unter dem Namen "Akustikfunktion" enthielt. Dazu führen die Kläger in den USA Verträge und andere Dokumente an, die aus den offiziellen Ermittlungen gegen VW stammen zu scheinen. Sie sollen eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Autohersteller und dem Zulieferer seit 2004 belegen.



Demnach hat VW die Software nicht alleine für seine Zwecke umschreiben können. In der Klageschrift heißt es, Bosch habe die Kontrolle über die Software inklusive der Betrugsfunktionen immer "fest im Griff" gehabt. So sei auf Wunsch des Zulieferers in einer Vereinbarung vom 20.2.2006 festgehalten worden, dass nur 35 ausgewählte Mitarbeiter von VW und einer Vertragsfirma Einblick in "erweiterte Softwarefunktionen" erhielten. Dies war der Bereich, in dem der Betrug programmiert werden konnte. Änderungen in der Software, so die Kläger, hätten nur mit Zustimmung von Bosch erfolgen dürfen.



Bosch erklärte den Angaben zufolge auf Anfrage, dass sich das Unternehmen grundsätzlich nicht zu laufenden Untersuchungen äußere. Es werde an einer Klageerwiderung gearbeitet. In der Vergangenheit hatte der Konzern erklärt, die Verantwortung für die Software liege bei VW. Bosch ist Beklagter in dem gleichen Verfahren, hat aber bislang kein Schuldgeständnis abgegeben und sich nicht an dem außergerichtlichen Kompromiss beteiligt.

Mittlerweile hat sich VW mit den US-Klägern, zu denen Fahrzeugbesitzer sowie Autohändler, US-Behörden und Generalstaatsanwälte zählen, beim größten Teil der betroffenen Wagen auf einen Vergleich in Höhe von bis zu 15,3 Milliarden US-Dollar (derzeit 13,5 Mrd Euro) geeinigt.



Der Automobilhersteller VW hatte über Jahre Kunden und Behörden getäuscht. Im realen Straßenbetrieb stießen seine Diesel-Autos deutlich mehr Abgase aus als auf dem Prüfstand der Behörden. Mithilfe einer speziellen Abschalteinrichtung, des sogenannten defeat device wurden die Motoren entsprechend gesteuert.