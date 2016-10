Nicht weniger als die Neuerfindung des Automobils verspricht Mercedes-Benz sich und den Kunden mit der neu gegründeten Submarke EQ, die die Daimler-Autosparte gerade auf dem Pariser Autosalon erstmals präsentiert. Unter dem Dach der neuen Marke, deren Name nicht zufällig ein Kofferwort aus Emotion und IQ ist, wollen die Stuttgarter fortan ihre Elektromodelle und die dazugehörigen Services bündeln.

Damit das für die Besucher der Automesse etwas greifbarer ist, hat Mercedes gleich eine erste Studie auf den Stand gestellt, die die Marschrichtung für die neue Marke vorgibt. Der Generation EQ, ein mittelgroßes SUV-Konzeptfahrzeug, reagiert auf die steigende Nachfrage nach den kompakten Hochbeinern. Das Auto ist futuristisch gestylt und doch klar als Mercedes zu erkennen, es soll den Grundstock für eine ganze Familie legen.

Die neuen Stromautos werden – behält die Gerüchteküche Recht – der gängigen Benz-Nomenklatur angepasst. Das heißt: Der EQS dürfte das Topmodell werden, ein möglicher EQB als Einstiegsmodell dienen. Der EQE könnte zur elektrischen Businesslimousine werden. Man wolle bestehende Modelle nicht eins zu eins als Elektrovariante nachbauen, sagt Mercedes-Marketingchef Jens Thiemer, aber natürlich werde man bei den Purpose-Design-Fahrzeugen der EQ-Reihe die bekannte Klasseneinteilung wiederfinden.

Von Anfang an als Elektroauto konzipiert

Purpose Design bedeutet, dass man eben nicht nur den Verbrennungsmotor herauswirft und einen Elektromotor einbaut, wie jüngst wieder beim Smart geschehen, sondern dass das Fahrzeug von Anfang an als Stromer konstruiert wird – das gibt Designern neue Möglichkeiten. Vor allem der Platz, den bislang der Motor einnimmt, kann zukünftig effizienter genutzt werden. Ein Beispiel dafür gibt auf der Messe auch Renault: Die Franzosen haben unter der langen Haube ihrer E-Studie Trezor Raum für zwei maßgeschneiderte Koffer geschaffen. Neu ist Purpose Design allerdings nicht: BMW hat mit dem i3 schon vor ein paar Jahren gezeigt, wie man ein Auto von Grund auf als Elektroauto konzipiert.



Zurück zum EQ. Den Anfang der neuen Automobilgeneration dürfte der EQC machen, der aus der laut Thiemer "sehr seriennahen" Paris-Studie hervorgehen und noch 2018 zu bestellen sein wird. Damit betreten die Schwaben ein Segment, das derzeit nur von Tesla mit dem Model X bedient wird. Doch Thiemer macht klar: Tesla ist nur einer von zahlreichen zukünftigen Konkurrenten! Im Kampf um Marktanteile und Umsatzzahlen werden die Karten derzeit neu gemischt, alle Hersteller müssen sich mit veränderten Rahmenbedingungen und Kundenwünschen auseinandersetzen.

Dazu zählen für Thiemer auch neue Mobilitätsangebote, die vom klassischen Autokauf abweichen. Carsharing oder Auto-on-demand sind Modelle, die zweifelsohne die Chance haben, in mehr oder weniger naher Zukunft für viele Kunden attraktiv zu werden. Aber natürlich, so Thiemer, müssten auch die Autos fürs Teilen von irgendjemandem gebaut werden – am besten, natürlich, von Mercedes-Benz.