Vor allem in Städten setzen zunehmend mehr Menschen aufs Fahrrad als Alternative zum Auto. Wohl auch deshalb muss das Velo weit mehr als früher leisten. Unter anderem soll das Rad viele Transportaufgaben meistern können. Lastenräder, Anhänger oder Taschensysteme: die Cargowelt wird immer bunter, das Zubehör immer anspruchsvoller. Das belegen viele Neuheiten auf der gerade laufenden Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen.

Allzeit bereit lautet das Motto des gleich für mehrere Transportszenarien gerüsteten Stadt-Pedelecs Yakun Urban von Winora. Das mindestens 3.300 Euro teure Elektrofahrrad bietet unter anderem am Heck einen elegant integrierten und zudem schlanken Gepäckträger, an dem sich speziell abgestimmte Fahrradtaschen stabil befestigen lassen. Wichtiger aber: Am Ende des Rahmens befindet sich außerdem eine fest montierte Anhängerkupplung. Wer will, kann das ab 2017 verfügbare Pedelec so jederzeit zu einer elektrisch betriebenen Zugmaschine wandeln.

Zur Kupplung braucht es dann lediglich noch einen Hänger. Ein Klassiker ist der Cargo Touring von Croozer. Das kompakte Modell kann in der Standardversion immerhin 72 Liter aufnehmen. Nicht genug? Eine neue Abdeckung für das Anhängsel erlaubt eine Erweiterung des Stauraums auf 108 Liter. Die gut 50 Euro teure Zusatzhülle, die mit allen Cargohängern von Croozer ab Modelljahr 2014 kompatibel sein soll, bietet oben zudem ein Gumminetz.

Fernreisende Biker könnten unter dieses Netz zum Beispiel das neue Solarpanel Nomad 7 Plus von Goal Zero klemmen. Das schmale Solarpaket generiert aus Sonnenlicht sieben Watt Stromstärke, was das Laden eines Smartphones erlaubt. Wer also 90 Euro investiert, ist künftig in der Lage, unabhängig von Steckdosen sein Handy während ausgedehnter Tagesetappen zu laden.

18-Liter-Kühlbox für den Gepäckträger

Wer auf sportlichen Touren mit Gepäck unterwegs sein will, kann sich die neue dreiteilige Bikepacking-Serie von Ortlieb näher anschauen. Die Taschen lassen sich extrem schlank unter der oberen Rahmenstange, vorm Lenker oder hinterm Sattel montieren. Das zusammen gut 300 Euro teure Set kann fast 40 Liter aufnehmen, ohne dass sich das Fahrrad verbreitert. So erlaubt es Mountainbikern, auch mit reichlich Gepäck schmale Singletracks zu befahren.

Ortlieb hat noch ein weiteres interessantes Produkt ins Programm genommen: eine wasserdichte Kühlbox, die 18 Liter fasst und einfach und sicher auf dem Gepäckträger montiert werden kann. Wer auf Ausflügen seine eigenen gekühlten Getränke dabeihaben will, sollte sich diese rund 100 Euro teure Kiste gönnen. Kommt die Ortlieb-Kühlbox mit, muss die Gepäckträgertasche Flow von Koki trotzdem nicht zurückgelassen werden. Die Elf-Liter-Tasche für 60 Euro ist zwar für die Montage mit Klettbändern am Gepäckträger optimiert, doch sie hat zusätzlich zwei Schulterriemen, die den Wandel zum Rucksack erlauben.

Apropos Rucksack: Speziell für Mountainbiker hat der deutsche Outdoor-Spezialist Vaude den Moab Pro entwickelt. Der in den Riemenbeutel integrierte Rückenprotektor soll vor allem die Wirbelsäule vor schweren Verletzungen und Brüchen schützen. Die Tasche fasst 18 bis 22 Liter und ist ab Februar 2017 erhältlich. Kostenpunkt: 180 bis 220 Euro.

Wenn einmal das Fahrrad in der Bahn transportiert werden soll, wird es dank eines neuen Überziehers namens Laube von Fahrer Berlin zu einem Gepäckstück. Moutainbikes oder Rennräder passen mit ausgebautem Vorderrad recht kompakt in diese gut 90 Euro teure Nylontasche mit Tragegurt. So erübrigt sich die Reservierung für eine Fahrradmitnahme in Zügen.

Eine weitere clevere Lösung für 40 Euro bietet Fahrer Berlin für Pendler mit Brompton-Klapprad. Mit einem Klettverschluss lässt sich an der großen Rahmenstange eine Halterung befestigen, die das Tragen des zusammengeklappten Rades vom Bahnsteig bis zur Straßenbahn erleichtert. Brompton-Nutzer wissen: Diese Wege können manchmal sehr lang werden.