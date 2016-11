Der von mir gekaufte Gebrauchtwagen hat laut seiner Sonderausstattungsliste "Rücksitzbank und Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit doppeltem Ladeboden". Nach dem Kauf habe ich aber festgestellt, dass diese Ausstattung nicht vorhanden ist. Welche Rechte habe ich, möchte ZEIT-ONLINE-Leser Hugo Heitzmann aus Lahr wissen.

Häufig werden die Ausstattungsmerkmale eines Autos detailliert in den Annoncen in Zeitungen oder auf Internetmarktplätzen genannt. Mit solchen Angaben wird zumindest im Bereich des Kfz-Handels festgelegt, welche Ausstattung der konkret angebotene Wagen haben soll. "Die neuere Rechtsprechung nimmt in einem solchen Fall an, dass mit einer Beschreibung im Vorfeld eine verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung getroffen wurde. So hat zuletzt das Oberlandesgericht Hamm geurteilt", sagt der Verkehrsrechtsexperte Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (Az.: I-28 U 2/16).

"Diese Regel gilt selbstverständlich erst recht, wenn die Sonderausstattung im Kaufvertragsformular erwähnt wird. Fehlt sie im gekauften Fahrzeug, gilt das als Abweichung von der mit dem Verkäufer vereinbarten Beschaffenheit und ist damit ein Mangel", erläutert der AvD-Jurist.

Herbert Engelmohr ist Verbandsjurist des Automobilclub von Deutschland (AvD). Er befasst sich als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

Der Käufer kann den Verkäufer dann auffordern, den Mangel zu beseitigen, und dazu eine angemessene Frist setzen. Reagiert der Verkäufer nicht oder schlägt die Nachbesserung fehl, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder vom Verkauf zurücktreten.

Es gibt allerdings einen Haken. Kann der Händler nachweisen, dass der Käufer den Mangel kannte, beispielsweise weil er das Fahrzeug ausführlich besichtigen und Probe fahren konnte, schmälert das die Ansprüche. Der Verkäufer haftet dann nur noch für arglistiges Verschweigen oder bei ausdrücklicher Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie.

Diese Rechte gelten für Käufer, die das Fahrzeug beim Händler kaufen. Sie können binnen einem Jahr geltend gemacht werden. "Ist der Verkäufer ein Privatmann, kann dieser seine Sachmängelhaftung im Kaufvertragsformular ausschließen. Er kann dann nur noch zur Verantwortung gezogen werden, wenn die fehlende umklappbare Rückbank als vorhandenes Ausstattungsmerkmal in das Kaufvertragsformular aufgenommen worden ist", sagt Engelmohr.