Luft anhalten! Wer mit dem Fahrrad an einer Haltestelle vorbeifährt, sollte die Abgase eines stehenden Linienbusses nicht einatmen. Zum einen, weil die meisten Verkehrsbetriebe klamm sind und darum ältere Dieselmodelle einsetzen. Zum anderen, weil auch moderne Transportfahrzeuge zwar pro Passagier und sogar im Vergleich zu Autos maßvoll, absolut betrachtet jedoch viele Schadstoffe ausstoßen. Das niederländische Institut TNO stellte bei der Abgasmessung eines Mercedes Citaro im Winter extreme Stickoxidwerte fest. Mehr als 4.000 Milligramm pro Kilometer kamen aus dem Auspuff.

Doch eine Lösung für das Problem zeichnet sich ab: Batterieelektrische Busse werden dem Verbrennungsmotor im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) den Garaus machen. Weil sie sauberer sind und weil die Preise mittelfristig stark sinken werden.

Lange galt die Kombination aus schwerem Nutzfahrzeug und einem E-Motor, der seinen Strom aus einer Batterie bezieht, als unvereinbar. Vielleicht hat den Beteiligten die Fantasie für den Fortschritt der elektrochemischen Speicher gefehlt, oder sie haben die strategischen Vorteile übersehen: Linienbusse fahren reproduzierbare Strecken. Die Fuhrparkleiter kennen die Haltepunkte, die Fahrzeit, das topografische Profil und die tägliche Gesamtlänge. Diese Planungssicherheit erleichtert den Einsatz batterieelektrischer Linienbusse.

Noch keine Serienprodukte von MAN und Daimler

Was bisher fehlte, war ein in Serie produziertes Wunschprodukt. Zwar hat der chinesische Autoriese BYD – das Kürzel steht für Build your dreams – inzwischen Tausende solcher Fahrzeuge gebaut, und auch der polnische Hersteller Solaris bietet den Typ Urbino elektrisch an. Die einheimischen Verkehrsbetriebe sind es jedoch seit Jahrzehnten gewohnt, bei den deutschen Herstellern MAN und Mercedes zu kaufen.

Dort, bei den Großen der Branche, dreht sich der Wind erst jetzt. Sowohl Mercedes als auch MAN haben auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover nahezu fertige Produkte vorgestellt. 2018 werde eine Kleinserie im Alltag erprobt, sagt Götz von Esebeck, der Leiter des Bereichs E-Mobility bei MAN Truck & Bus. "Noch vor 2020 wird der elektrische Lion's City in Serie verfügbar sein." Also 2019.

Der entscheidende Anschub und die Quelle des Optimismus in der Branche sind die rapide fallenden Kosten für Batteriesysteme. Spätestens 2025, so heißt es in Fachkreisen, werde der Einkaufspreis pro Kilowattstunde die 100 Euro-Marke nach unten durchbrechen. Vielleicht sogar deutlich früher. Ein Linienbus – egal welcher Marke – könnte dann 200, 300 oder 500 Kilowattstunden haben, zu vernünftigen Kosten.

Die Perspektive liegt auf der Hand: Ein Großunternehmen zahlt höchstens die Hälfte des für Haushaltskunden gewohnten Stromtarifs. Viele Kommunen produzieren die elektrische Energie sogar selbst und können so den Abstand zu den Kosten des Dieselkraftstoffs noch mehr vergrößern. Dadurch kann sich die zu Beginn teure E-Technik umso schneller amortisieren – der Dieselantrieb ist mittelfristig nicht mehr konkurrenzfähig.

E-Busse statt Dieselfahrverbot

Für eine verstärkte Verbreitung elektrisch betriebener Busse sorgt auch der Druck, den die EU-Richtlinie zur Luftreinhaltung erzeugt. Etliche Kommunen in Deutschland überschreiten regelmäßig die Grenzwerte und wissen nicht, welche Maßnahmen sie ergreifen sollen, um die Emissionen zu senken – Fahrverbote etwa für Diesel-Pkw wollen sie auf keinen Fall durchsetzen, das wäre aus Sicht vieler Städte und Gemeinden rufschädigend. Die Elektrifizierung des rollenden ÖPNV dagegen ist eine nachweisbare Aktivität, die von den Kommunen selbst initiiert werden kann.

Von heute auf morgen ist allerdings kein einschneidender Effekt zu erwarten. Alle Verkehrsbetriebe rechnen mit spitzem Bleistift, und trotzdem sind sie meistens defizitär und müssen mit Steuergeld unterstützt werden. Darum ist ein schlagartiger Austausch der Flotte undenkbar. Im Durchschnitt muss ein Bus zehn bis zwölf Jahre seinen Dienst tun, bevor er verschrottet oder exportiert wird.

Es geht folglich nur Stück für Stück voran. Durch die Elektrifizierung entsteht trotzdem eine Win-win-Situation. Radfahrer, Fußgänger und Anwohner profitieren von der geringen Emissionsbelastung, die Hersteller werden zukunftsfest, und die ÖPNV-Betreiber senken ihre Gesamtbetriebskosten. Die Passagiere können sich außerdem darüber freuen, dass hinten im Bus mehr Platz ist. Dort, wo jetzt der Diesel dröhnt, ist bei den E-Bussen ein Freiraum. Schon wieder mehr Luft zum Atmen.