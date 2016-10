ZEIT ONLINE: Herr Weiss, gibt es Trends in der Ausstattung von Neuwagen? Falls ja: Was war zuletzt und was ist zurzeit en vogue?

Martin Weiss: Neue Ausstattungen haben aktuell häufig mit den Themen Sicherheit, Assistenzsysteme und Vernetzung zu tun. Lichtsysteme, adaptive Tempomaten, Totwinkelassistenten und Systeme zur besseren Integration von Smartphones sind im Kommen. Wir sehen auch einen Trend zu Sportpaketen, die das Fahrzeug optisch individualisieren. Sicherheit ist schon immer ein Thema, Navigation auch. Früher war beispielsweise ESP ein Trend. Das wurde dann irgendwann Standard und im November 2014 für alle Neuwagen verpflichtend.

ZEIT ONLINE: Kann eine heute falsch gewählte Ausstattung den Wiederverkaufswert morgen senken?

Martin Weiss © DAT

Martin Weiss ist Prozessleiter Fahrzeugbewertung und Marktforschung bei der Deutschen Automobil Treuhand (DAT).

Weiss: Nicht unbedingt senken, aber ein Auto mit falsch angereicherter Ausstattung kann weniger wert sein als ein Fahrzeug mit richtiger Ausstattung, obwohl beide als Neuwagen gleich viel gekostet haben. Sollte ein Fahrzeug nur mit Ausstattungsdetails ausgerüstet sein, welche schon auf dem Neuwagenmarkt keinen Anklang finden und dort nicht zum Segment passen, spiegelt sich das später auf dem Gebrauchtwagenmarkt wieder.

In einer Oberklasselimousine gehören Navi und Leder zum Standard. Diese Features sind in dem Segment einfach obligatorisch. Wenn man bei der Konfiguration verpasst, sie auszuwählen, wird es sehr schwer, das Fahrzeug später zu vermarkten. Ein Fahrzeug mit der richtigen Ausstattung erhöht generell die Chance, auf eine breite Interessentenmasse zu stoßen. Das kann sich im Wert widerspiegeln.

ZEIT ONLINE: Geht es dabei um einen Spagat zwischen den eigenen Ansprüchen und den Ausstattungsmerkmalen, die den Wert des Fahrzeugs möglichst hoch halten?

Weiss: Mit Sicherheit. Der eine findet vielleicht eine Bluetooth-Schnittstelle mit Screen Mirroring Funktion zu seinem Smartphone überflüssig, weil er nie sein Smartphone im Auto benutzt. Aber auf dem Gebrauchtwagenmarkt wird eventuell genau das gefordert, weil die Erwartung an Connectivity immer höher wird.

DAT Infobox DAT: Informationszentrale der Automobilwirtschaft Gesellschafter der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) sind die drei großen Automobilverbände: der Verband der Automobilindustrie (VDA), der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). In deren Auftrag arbeitet die DAT in Ostfildern bei Stuttgart. Sie bekommt von ihren Gesellschaftern Daten, verarbeitet sie und stellt sie der Automobilwirtschaft aufbereitet zur Verfügung. Die Daten dienen Automobilhändlern, Werkstätten und Sachverständigen zur Gebrauchtfahrzeugbewertung, Reparaturkostenkalkulation und Restwertprognose.

ZEIT ONLINE: 2015 wurden rund 3,2 Millionen Autos in Deutschland neu zugelassen. Zu jeweils rund einem Drittel kaufen Privatkunden und Händler, Unternehmen leasen Firmenwagen. Gibt es in diesen Gruppen Ausstattungsunterschiede?

Weiss: Der Privatkunde entscheidet sich für Ausstattungen, die ihm wirklich wichtig sind und für die er auch bezahlen muss. Einen Tempomat nimmt er sehr gerne, es geht ihm um Individualisierung, und er achtet natürlich auf die Farbe. Firmenwagen werden entsprechend der eigenen Leitlinien ausgestattet: Was möglich ist, geben die Unternehmen vor. Sie prüfen oft mit einem Leasinggeber, welche Ausstattungsdetails den Restwert fördern und natürlich zu einer günstigeren Leasingrate führen und die Wiedervermarktung fördern. Vorgeschrieben sind oft Navi, Tempomat und Bluetooth. Das sind beliebte Extras, die auf dem Gebrauchtwagenmarkt gefragt sind.

Händler achten bei ihren Vorführfahrzeugen auch darauf, was sie später gut vermarkten können. Womit sie also auf die breite Masse zielen. Tempomat und Bluetooth sind sehr wichtig, und je nach Fahrzeugklasse ein besseres Lichtsystem. Im vergangenen Jahr wechselten rund 7,3 Millionen Gebrauchtwagen ihren Besitzer. Diese Zahl zeigt, wie groß der Markt für den Autohandel ist. Da setzt man sich mit der richtigen Ausstattung von der Masse ab. Was für das neue Auto gilt, gilt selbstverständlich auch für das gebrauchte: Auf die Ausstattung kommt es an.