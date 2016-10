Wann haben Fußgänger jenseits von Zebrastreifen oder Fußgängerampeln Vorrang? Wie sieht es etwa bei einer abknickenden Vorfahrtstraße aus, wenn es weder eine Ampel, noch einen Zebrastreifen gibt? Oder an Stellen, wo eine Vorfahrtstraße eine nachrangige Straße kreuzt? Viele Fußgänger verhalten sich so, als hätten sie immer Vorrang. Stimmt das, fragt ZEIT-ONLINE-Leser Robert Köhler aus Berlin-Prenzlauer Berg.

Fußgänger bewegen sich meist ohne schützende Knautschzone durchs Leben. Aus ihrer Perspektive wirken SUVs und Lkw groß und klobig, doch auch bei kleinen Flitzern heißt es aufgepasst, wenn sie unvermittelt direkt vor ihnen abbremsen. Auch ein Mountainbiker kann eine Seniorin am Rollator aus dem Gleichgewicht bringen. Deshalb sollten sich Fußgänger in Städten oder in der Nähe von viel befahrenen Straßen vorsichtig und vor allem umsichtig bewegen, das liegt in ihrem eigenen Interesse.

Doch auch die Straßenverkehrsordnung (StVO) macht klare Vorgaben für Fußgänger, in Paragraf 25. Demnach müssen Fußgänger grundsätzlich Gehwege benutzen. "Nur wenn weder Gehweg noch Seitenstreifen vorhanden ist, darf auf der Straße gegangen werden", erläutert der Verkehrsrechtsexperte Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD). "In diesem Fall muss der Fußgänger außerhalb geschlossener Ortschaften am linken Fahrbahnrand gehen, mehrere Personen bei schlechter Sicht und Dunkelheit immer hintereinander."

Doch keine Regel ohne Ausnahme. Fußgänger, die Fahrzeuge wie etwa einen Karren ziehen oder mit sehr sperrigen Gegenständen unterwegs sind, dürfen trotz eines vorhandenen Gehwegs die Straße benutzen.

Herbert Engelmohr ist Verbandsjurist des Automobilclub von Deutschland (AvD). Er befasst sich als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

Und was gilt nun für Fußgänger, die über die Straße wollen? "Gibt es an Fußgängerüberwegen oder an einer Kreuzung mit Verkehrsführung Markierungen, Lichtzeichen oder eine Ampelanlage, dann müssen Fußgänger diesen Zeichen strikt folgen. Grundsätzlich sollten sie Fahrbahnen auf dem kürzesten Weg überqueren", antwortet Engelmohr.

Aus diesen Regeln lässt sich folgern, dass Kraftfahrzeuge auf Fahrbahnen Vorrang vor Fußgängern haben. Allerdings dürfen sich Autofahrer nicht rücksichtslos verhalten. "Der Fahrzeugverkehr hat immer auf Fußgänger zu achten, die, aus welchen Gründen auch immer, auf der Fahrbahn gehen", fügt der Verkehrsjurist hinzu und verweist auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom Februar 1999 (Az.: VI ZR 76/98).

Zwar darf jeder, der sich auf öffentlichen Straßen bewegt, grundsätzlich darauf vertrauen, dass alle mit den Regeln vertraut sind und Rücksicht aufeinander nehmen. Aber Kraftfahrzeugfahrer müssen auch damit rechnen, dass sich ein Fußgänger unachtsam verhält. Dann muss er schnell reagieren können, ohne, dass jemand zu Schaden kommt. So hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln einen Autofahrer mithaften lassen, der durchaus bemerkte hatte, dass ein Jogger am rechten Straßenrand auf der Stelle trat und auf die Möglichkeit zum Überqueren wartete. Trotzdem überholte der Fahrer erlaubt ein anderes Fahrzeug und verletzte den Sportler (Az.: 15 U 91/00).

"Die Rücksichtnahme auf Fußgänger beim Abbiegen ist in Paragraf 9 Absatz 3 StVO genauer beschrieben. Das Gebot gilt schon dann, wenn mit Fußgängern zu rechnen ist, und nicht erst, wenn sie bereits sichtbar sind", zitiert Engelmohr ein Urteil des OLG Hamm (Az.: 9 U 38/04). Ein anderes Urteil beschäftigt sich mit einer ähnlichen Frage: Sind in einer solchen Situation die Fußgänger sogar schon beim Überqueren der Einmündung auf der Fahrbahn, müssen sie nicht auf hinter ihrem Rücken abbiegende Fahrzeuge achten (LG Berlin, Az.: 41 O 174/14), sondern die Kraftfahrer müssen Rücksicht auf die Fußgänger nehmen.