Volkswagen will künftig realitätsnähere Verbrauchs- und damit CO2-Abgaswerte ausweisen. Man habe entschieden, "zukünftig die gesetzlich zulässigen Toleranzwerte einzuengen", teilte der Konzern etwas verklausuliert mit und bestätigte damit Berichte von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR. Sprich: Die Spielräume, die der Gesetzgeber bei den offiziellen Messungen lässt, will VW nicht mehr vollständig ausreizen.

Die ersten sind die Wolfsburger damit nicht. Während VW erst mal nur ankündigt, ist der französische Autokonzern PSA, zu dem die Kernmarken Peugeot und Citroën gehören, schon deutlich weiter: Bereits Anfang Juli dieses Jahres veröffentlichte PSA gemeinsam mit dem französischen Umweltschutzverband FNE und dem europäischen Verband Transport and Environment (T&E) für 28 Pkw-Modelle Abgas- und Verbrauchswerte, die auf der Straße und realen Bedingungen gemessen wurden. Also nicht im Labor, sondern etwa mit Gepäck im Wagen und mit eingeschalteter Klimaanlage. Die Angabe solcher Real Driving Emissions (RDE) soll in der EU ab September 2017 zur Pflicht werden.

PSA hatte sich im vergangenen November zu dem Schritt entschlossen, um nach eigenen Angaben verloren gegangenes Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen. Den Namen des Konkurrenten VW nannte PSA in der Mitteilung natürlich nicht, aber dass die Initiative der Franzosen mit der im September 2016 aufgeflogenen Dieselschummelei zusammenhängt, war offensichtlich. Die Zusammenarbeit mit den Verbänden FNE und T&E sei weltweit die erste dieser Art, teilte der Konzern bei der Vorlage der Ergebnisse mit.

Tatsächlich zeigen diese teils deutliche Abweichungen. Ein Peugeot 3008 mit 1,2-Liter-Benzinmotor (130 PS) etwa verbrauchte im realistischeren Test 7,6 Liter je 100 Kilometer – im offiziell geltenden NEFZ-Messzyklus, einem europäischen Standard, kommt der Wagen auf 2,7 Liter weniger. Bis Jahresende will PSA für 20 weitere Modelle seines Konzerns die auf der Straße gemessenen Werte vorlegen, um den Kunden bei der Wahl eines Neuwagens mehr Transparenz zu bieten.

Näher am Alltag der Kunden will sich jetzt auch Volkswagen bewegen. Dabei sucht der Autohersteller einen Mittelweg zwischen den realen Fahrtmessungen, die Peugeot/Citroën anwendet, und dem NEFZ-Verfahren, in dessen Rahmen so gut wie alle Hersteller Schlupflöcher ausnutzen. Etwa indem sie auf das Messfahrzeug verbrauchsmindernde Spritsparreifen aufziehen oder mit Leichtlauföl versuchen, den Verbrauch zu reduzieren. Am Ende darf der Hersteller sogar noch pauschal bis zu vier Prozent Messtoleranz abziehen.

Darauf will VW künftig zumindest teilweise verzichten. Gemessen wird zwar weiterhin unter den künstlichen Laborbedingungen – aber realistischer sollen die Werte schon werden. Ein Beispiel: Die Klimaanlage, die auch im ausgeschalteten Zustand Energie verbraucht, werde nicht mehr ausgebaut, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Eingeschaltet werde sie während des Tests aber auch nicht. Und den prozentualen Abschlag will VW dem Bericht zufolge nur noch bis zu maximal zwei Prozent nutzen.

Das macht die Werte zwar realistischer – aber auch nach aktuellem Stand weniger vergleichbar. Ein Problem für den, der wählen will zwischen einem VW-Modell und einem entsprechenden Auto von Peugeot oder Citroën. Das wird erst der Fall sein, wenn der neue offizielle Messzyklus gilt. Er heißt WLTP und soll im Herbst 2017 den NEFZ ablösen.