Volkswagen hat nach eigenen Angaben mit seinen Diesel-Pkw in Europa keine Vorschriften verletzt. Die umstrittene Software in den EA-189-Motoren stelle "keine unzulässige Abschalteeinrichtung nach europäischem Recht" dar, sagte ein Konzernsprecher ZEIT ONLINE. Die Wirksamkeit der Abgasreinigungsanlage werde in diesen Fahrzeugen gerade nicht reduziert, sagte der Sprecher weiter.



Dem Unternehmen wird vorgeworfen, ebenso wie andere Hersteller eine Software in Dieselfahrzeuge eingebaut zu haben, die erkennt, wenn ein Abgastest durchgeführt wird. Dann sorge sie dafür, dass weniger Stickoxide ausgestoßen werden.



Die Manipulationssoftware wurde bei Tests in den USA entdeckt. Dort akzeptiert Volkswagen sowohl Strafen als auch Schadenersatz. Nicht so in Deutschland und Europa. Zwar ermittelt das Kraftfahrt-Bundesamt, doch vertritt VW eine andere Auffassung als die Behörde: "Obwohl diese von Volkswagen vertretene Rechtsansicht von der rechtlichen Bewertung des Kraftfahrt-Bundesamts abweicht, hat Volkswagen sich bewusst dazu entschieden, gegen den Bescheid des Kraftfahrt-Bundesamtes vom 15. Oktober 2015 keinen Widerspruch einzulegen."



In Deutschland wurden erst wenige Autos des Herstellers umgerüstet. Es sei im besonderen Interesse der Kunden, "konstruktiv und kooperativ Hand in Hand" mit den Behörden zusammenzuarbeiten, sagte ein VW-Sprecher. Als Schuldeingeständnis wolle man das nicht verstanden wissen.



VW zweifelt an der Gefahr von Stickstoffoxiden

Ganz anders in den USA: Dort hat sich Volkswagen mit den Behörden auf einen Vergleich geeinigt. Die Abmachung umfasst bis zu zehn Milliarden Dollar für den Rückkauf von bis zu 475.000 Dieselfahrzeugen mit überhöhten Stickoxiden. Die Kunden sollen ihre Wagen nicht nur zurückkaufen oder umrüsten lassen können, sondern zusätzlich mit bis zu 10.000 Dollar entschädigt werden.

Zudem muss VW wegen des Abgasskandals 4,7 Milliarden Dollar für Umweltfonds aufbringen. Die Rückkäufe sollten Mitte November beginnen, erklärte VW dazu. Insgesamt könnte der Vergleich VW bis zu 16,5 Milliarden Dollar (15,2 Milliarden Euro) kosten.

Volkswagen bezweifelt auch die Gefahr von Stickstoffoxiden für die Gesundheit: "Eine seriöse Ermittlung von Krankheitszahlen oder sogar Todesfällen für bestimmte Bevölkerungsgruppen ist nach unserem Kenntnisstand aus wissenschaftlicher Sicht nicht möglich", heißt es in einer Mitteilung. "Die uns derzeit bekannten wissenschaftlichen Daten ergeben kein eindeutiges Bild der Wirkung von Stickstoffdioxid in Umweltkonzentrationen auf den Menschen."