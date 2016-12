Wenn Forscher in die Zukunft schauen, stellen sie meist recht einfache Fragen. Auf die es nach dem heutigen Stand der Technik aber kaum Antworten gibt. Das ist eine der ernüchternden Erkenntnisse einer Bestandsaufnahme, die jetzt von Experten des Nissan Future Labs vorgelegt wurde. Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen erforschen für den Autokonzern Renault-Nissan von drei Kontinenten aus, was ein künftiges selbstfahrendes Auto alles können muss. Sie denken über die kommende Nutzung eines Privatautos zum Beispiel beim Carsharing nach, sprechen von immer stärkerer Vernetzung des Autos mit der Umwelt via Internet und prophezeien eine neue Form des menschlichen Zusammenlebens.

Da ist zum Beispiel Melissa Cefkin, die für Renault-Nissan im Silicon Valley in Kalifornien Verhaltensweisen im Alltagsverkehr erforscht. Sie untersucht, wie an einer Kreuzung Auto und Fußgänger miteinander kommunizieren, wenn keine Ampeln das Miteinander regeln. "Oft gibt es Blickkontakt oder auch Gesten des Fahrers, wenn ein Fußgänger zögernd vor dem Übergang wartet", berichtet sie.

Das muss in Zukunft statt eines Menschen hinterm Steuer auch ein autonom fahrendes Auto können. "Kontakt zur Außenwelt aufnehmen ist eine der wichtigsten Forderungen an das selbstfahrende Auto von morgen", sagt die promovierte Sozialanthroposophin. "Es muss lernen, wie ein Mensch zu denken."

Das alles ist an einer wenig befahrenen Kreuzung dank der vielen Sensoren am Auto der Zukunft vergleichsweise leicht zu beherrschen. Aber was ist mit den Megacitys dieser Welt – mit dem vielspurigen Kreisverkehr am Arc de Triomphe in Paris, dem Chaos am New Yorker Times Square oder dem Gewühl im Zentrum von Mumbai? Die Forscher räumen ein, dass es überall auf der Welt verschiedene Bedingungen gibt, die auch mit dem Charakter und der Kultur des jeweiligen Landes in Zusammenhang stehen.

Roboterauto muss Gepflogenheiten des Landes kennen

Maarten Sierhuis, der Chef des Nissan Future Labs im Silicon Valley, zeigt Beispiele anhand von Videos. In den USA wird auf Fußgänger meist besondere Rücksicht genommen: Übergänge sind deutlich markiert, Autofahrer zeigen in der Regel besondere Aufmerksamkeit beim Rechtsabbiegen oder fahren betont langsam, wenn Passanten die Straße überqueren wollen. Ganz anders eine gefilmte Szene aus dem brasilianischen São Paulo: Sie zeigt, wie sich Autofahrer an einer Kreuzung auf einem Zebrastreifen im Schritttempo ihren Weg durch den Strom von Fußgängern erzwingen. Ein Fahrzeug, das kurz stehenbleibt, wird mit wütendem Hupkonzert bestraft. "Das ist dort üblich", erläutert Sierhuis. "Ein selbstfahrendes Auto muss also auf die Gepflogenheiten des Landes programmiert werden, in dem es unterwegs sein soll."

Eine solche Programmierung muss Tausende von denkbaren Szenarien berücksichtigen. Wie das gelingen soll, sagen die Wissenschaftler nicht. "Das ist auch nicht unsere Aufgabe", sagt einer. "Wir erforschen nur, in welche Richtung entwickelt werden soll, wie das Leben draußen im Verkehr tatsächlich ist." Damit bleibt es den Ingenieuren überlassen, wie sie die technischen Herausforderungen bewältigen.

Fest steht: Mit heutigen Mitteln ist der immer dichter werdende Stadtverkehr für ein selbstfahrendes Auto nicht beherrschbar. Auch deshalb, weil ein zunächst einsames autonomes Fahrzeug in der Herde der vom Menschen und dessen Gefühlen gelenkten Autos hoffnungslos überfordert wäre.

Elektroauto-Akkus im Fußballstadion

Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung im Nissan Future Lab ist die Nutzung des möglichst rein elektrischen Autos. Wie funktioniert etwa Carsharing, wenn sich mehrere Menschen den Besitz ihres Fortbewegungsmittels teilen? Rachel Nguyen, Direktorin am europäischen Standort des Future Labs in Paris, sieht eine neue Form des sozialen Zusammenlebens vor allem in den Städten. Neue Gemeinschaften könnten sich bilden, die auf Fairness bauen, wenn es um die gerechte verteilte Nutzung des gemeinsamen Eigentums geht.

Die Eigner müssten sich dann darauf einigen, wer wann und wo mit dem Auto unterwegs sein darf. Engpässe zum Beispiel in der Urlaubszeit müssten partnerschaftlich bewältigt werden. Doch wie kann die Forschung oder gar ein Autokonzern Carsharing-Kunden zur Kooperation erziehen? Darauf gibt es noch keine Antwort. Heutige Beispiele zeigen, dass gemeinsamer Besitz zum Beispiel an einem Boot, einem Reitpferd oder einer Ferienwohnung in der Praxis oft zu heftigen Streitigkeiten führt.

Nguyen weiß um das Problem, hofft aber auf eine neue Kultur, bei der Einvernehmlichkeit vor Besitzanspruch steht. Mit dem im Frühjahr erscheinenden neuen Nissan Micra wird ein Leasing-Projekt unter dem Namen Get and Go (Nimm ihn dir und fahr los) gestartet, bei dem sich für zu fünf Personen ein Auto teilen.

Einen greifbaren Erfolg kann die Renault-Nissan-Denkfabrik aber schon vorweisen. Ausgediente Batterien der Elektrofahrzeuge Nissan Leaf oder Renault Zoe werden an anderer Stelle weiter genutzt und schaffen so neue Möglichkeiten zur Speicherung von Energie. Im Stadion des Amsterdamer Fußballvereins Ajax dienen die Batterien künftig als Notstromspeicher.