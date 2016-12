Die Bundesregierung will mit einem Gesetz den Einsatz von automatisierten Fahrzeugen auf deutschen Straßen regeln. Das Bundesverkehrsministerium arbeite derzeit an einem Gesetzesentwurf, teilte die Behörde nach Angaben der Süddeutschen Zeitung (SZ) mit. Der Entwurf befinde sich in der Ressortabstimmung, nur noch Details seien ungeklärt.

Die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes soll ermöglichen, dass automatisierte Fahrzeuge im Alltag eingesetzt werden können. Laut SZ sehen die Pläne vor, dass das technische System in bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung übernehmen könne. Allerdings solle der Fahrer die letzte Verantwortung behalten. Automatische Systeme müssten jederzeit durch den Fahrzeugführer übersteuer- oder deaktivierbar sein.

Dadurch würden Fahrer dazu angehalten, sich trotz automatischer Steuerung des Autos nicht vom Verkehrsgeschehen abzuwenden und sich beispielsweise auf den Beifahrersitz zu setzen. Nur wenn der Fahrer seine Aufmerksamkeitspflicht erfüllt habe und es dennoch zu einem Unfall kommen sollte, wäre nicht er, sondern der Autohersteller im Sinne des Gesetzesentwurfs verantwortlich.

Um herauszufinden, ob Fahrer oder Technik schuld am Unfall tragen, solle es eine sogenannte Blackbox geben, schrieb die SZ. Laut Gesetzesentwurf würde die Blackbox Daten von der Fahrt aufzeichnen, sodass sich Unfallursachen rekonstruieren lassen könnten. Die Daten seien den zuständigen Behörden auf deren Verlangen zu übermitteln. Experten bezweifeln allerdings, ob dieses System immer zuverlässig einen Schuldigen ausmachen kann.

Eine Ethikkommission soll moralische Dilemmata lösen

Philosophen, Juristen und Politiker diskutieren seit Längerem mehrere Fragen im Zusammenhang mit autonomen Fahrsystemen. Verbraucherschützer zum Beispiel wollen, dass der Hersteller und nicht der Fahrer zunächst für einen Unfall verantwortlich gemacht wird. Eine andere umstrittene Frage ist, was der Algorithmus der Fahrzeugtechnik entscheiden darf und – im Bereich dessen, was er darf –, wie er sich im Einzelfall entscheiden soll. Ein moralisches Dilemma sind Situationen, in denen sich das Auto entweder für das Menschenleben der Insassen oder das von unbeteiligten Passanten entscheiden muss.



Um solche Probleme kümmert sich zur Zeit eine Ethikkommission unter Vorsitz des früheren Verfassungsrichters Udo Di Fabio im Auftrag der Regierung. Anfang des kommenden Jahres wird die Diskussion vermehrt auch im Bundestag geführt werden, wenn der Gesetzesentwurf ins Kabinett eingebracht wird. In der Debatte sollen zudem Verbände gehört werden.

SPD-Fraktionsvize Sören Bartol sagte der SZ, es brauche eine ernsthafte Debatte darüber, was Technik bereits könne und wann noch die Fahrerinnen und Fahrer die Verantwortung trügen. "Autofahrerinnen und Autofahrer können nicht für Fehler der Technik haften, wenn diese das Auto steuert", sagte Bartol.