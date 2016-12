Dass Elektroautos ein Erfolg werden, davon ist Pamela Fletcher fest überzeugt. Sie muss es auch sein, schließlich verantwortet sie bei General Motors die globale Ausrichtung im Bereich der Elektromobilität. Noch spielt diese keine große Rolle. Wie in Deutschland sind auch in den USA die Absatzzahlen der E-Autos relativ gering, obwohl es verlockende Prämien gibt. Der Staat erlässt 7.500 Dollar von der Steuer. Kalifornien, die Nummer eins, wenn es um alternative Antriebe geht, spendiert weitere 2.500 Dollar. In Colorado gibt es sogar nochmals 7.500 Dollar obendrauf.

General Motors (GM), mit jährlich rund zehn Millionen Fahrzeugen der größte Autokonzern der USA, will gegenüber seinen Detroiter Rivalen Ford und Chrysler als derjenige wahrgenommen werden, der es ernst meint mit der emissionsfreien Mobilität, egal ob batterieelektrisch oder mit Wasserstoff. Schon vor zehn Jahren präsentierte das Unternehmen die Studie Chevrolet Volt, die 2010 in Serie ging.

Zwar war der Volt noch kein reines Batterieauto, sondern eines mit einem Benzinmotor als Range Extender, aber ein Anfang war gemacht. Bis heute hat Chevrolet vom Volt immerhin mehr als 100.000 Einheiten abgesetzt. Die deutsche Tochter Opel bot das Modell in Europa als Ampera ab November 2011 an, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Zudem lässt GM in den USA den elektrischen Kleinwagen Chevrolet Spark EV vom Band laufen.

Im kommenden Monat folgt der dritte Aufschlag von GM, der Chevrolet Bolt. Opel wird das Kompaktmodell mit nur mit wenigen Monaten Verzögerung im Juni als Ampera-e in den Handel bringen. Die 4,17 Meter langen Zwillinge unterscheiden sich nur in markentypischen Details, fahren aber mit der gleichen Technik und laufen vom selben Fließband in Orion im US-Bundesstaat Michigan, etwa 50 Kilometer nördlich der GM-Zentrale in Detroit.

Ebenfalls in der Nähe, in Warren, hat General Motors sein Tech-Center und in ihm das größte Batterielabor der Vereinigten Staaten platziert. "Der Großraum Detroit ist damit zu den weltweit führenden Kompetenzzentren für Elektromobilität geworden", sagt Pamela Fletcher.

Wer die Räumlichkeiten in Warren betritt, sieht hauptsächlich Menschen an Computern und riesige Batterien an dicken Kabeln. T-förmige, sie gehören zum Volt. Plattenförmige, sie sitzen unter dem Bolt. Kastenförmige, sie stecken im Cadillac CT6, dem Flaggschiff der Marke, das im kommenden Jahr als Plug-in-Hybrid auf den Markt kommt. Keine Spur mehr von Maschinenlärm und Ölgeruch. Alles ist ruhig. In vielen Ecken stehen riesige Kästen herum. Sie sehen aus wie überdimensionale Tresore mit Fenstern. "Das sind die Klimakammern", erklärt Douglas Drauch, seit mehr als 30 Jahren bei GM und heute der Chefingenieur des Batterielabors.

In diesen Klimakästen werden Zeitraffer gefahren, die Batterien bis an ihre Leistungsgrenze gequält, bei Hitze, Feuchtigkeit und Frost. Sie werden zigtausend Mal auf- und wieder entladen, mal wenig, mal mehr, mal schneller, mal langsamer. Auch mechanische Tests stehen auf dem Prüfprogramm. "Am gemeinsten sind die Rütteltests", sagt Drauch. Selbst eine Fahrt über Kopfsteinpflaster oder über eine Schlaglochstrecke, wie sie besonders in Detroit häufig anzutreffen sind, kann auf dem Prüfstand perfekt simuliert werden. Wenn es sein muss, wird die Prozedur überlagert mit eisiger Kälte, wüstenartiger Hitze oder tropischer Feuchte.