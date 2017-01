Was macht ein junger Schweizer Fotograf, der in den 1970er Jahren nach New York geht, um als Fotoreporter zu arbeiten? Er hält auch in der U-Bahn auf dem Weg zum nächsten Termin Szenen fest, mit dem Blick eines Fremden. So gelangen Willy Spiller zwischen 1977 und 1984 Momentaufnahmen, die das New Yorker Lebensgefühl jener Zeit spiegeln. Für heutige Betrachter strahlen die Fotos eine coole Hipness aus. Jetzt wurden sie wiederentdeckt und werden gefeiert. Der Bildband Hell on Wheels, erschienen im Verlag Sturm & Drang, ist eine Hommage an den Big Apple.