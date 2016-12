Die Unfallbilanz von Berlin ist verheerend: 15 Radfahrer sind in diesem Jahr in der Hauptstadt bisher im Straßenverkehr gestorben. Erst vergangene Woche hat ein Kieslaster beim Rechtsabbiegen eine 76 Jahre alte Radlerin überrollt und dabei getötet.

Die Berliner Zahlen spiegeln die bundesweite Unfallstatistik realistisch wider. Während die Zahl der Unfallopfer insgesamt sinkt, steigt sie bei den Radfahrern an. Das wird so bleiben, wenn nicht die Infrastruktur und die Rechte der Lkw in den Städten drastisch verändert werden. Das zeigte kürzlich ein Symposium der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) mit der Unfallforschung der Versicherer (UDV). Unter dem Motto "Mehr Radverkehr – aber sicher!" wurden Gründe für Unfälle und das Fehlverhalten von Radfahrern untersucht.

Eigentlich ist die Zahl der Unfälle zwischen Lkw und Radfahrern relativ niedrig. "Bundesweit machen sie vier Prozent der Unfälle aus", sagt Benjamin Schreck vom Referat Aktive Fahrzeugsicherheit und Fahrerassistenzsysteme bei der BASt. Berlin ist in dieser Statistik der traurige Ausreißer. In der Hauptstadt wurden bereits fünf Radfahrer bei Lkw-Unfällen getötet, das entspricht zehn Prozent aller bisherigen tödlichen Radverkehrsunfälle 2016. Die Folgen dieser Zusammenstöße sind stets schrecklich: Wird ein Radfahrer vom Lastwagenfahrer übersehen, hat er kaum eine Überlebenschance.

Die unter Radfahrern lange verrufene britische Hauptstadt London liegt dagegen im Rahmen des Vier-Prozent-Anteils. Aber den Entscheidern in London ist selbst dieser Wert zu hoch. Sie haben Konsequenzen gezogen: Ab 2020 dürfen nur noch Lastwagen mit tief nach unten gezogenen Scheiben in die Metropole fahren.

Dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub reicht diese Sanktion nicht aus. Der Fahrradclub fordert seit Jahren mehr Sicherheitssysteme für Lkw. Dazu gehören zum Beispiel Detektoren, die den Fahrer warnen, sobald sich Radfahrer oder Fußgänger rechts neben dem Fahrzeug aufhalten, und Bremsassistenten, die das Fahrzeug automatisch stoppen.

Die BASt testet zurzeit diese Technologien. Die Behörde sucht nach Assistenzsystemen, die die Lkw-Fahrer frühzeitig warnen. Sie sollen aber so gut funktionieren, dass sie weder zu oft noch zu früh Alarm schlagen, sagt Patrick Seiniger vom Referat Aktive Fahrzeugsicherheit und Fahrerassistenzsysteme der BASt. So bestünde die Möglichkeit, dass der Fahrer das Sicherheitssystem abschaltet, warnt Seiniger. Für Siegfried Brockmann, den Leiter der UDV, steht fest: "Abbiegesysteme für Lkw müssen kommen." Ihm dauert die Entwicklung aber zu lang.

Allerdings zeigte die Diskussion: Die eigentliche Gefahr für Radfahrer ist oftmals die Infrastruktur. "Alle 23 Stunden wird in Deutschland ein Radfahrer getötet, alle 37 Minuten wird ein Radfahrer schwer verletzt und alle acht Minuten leicht verletzt", sagte Marcel Schreiber von der Unfallforschung der Versicherer (UDV) während des Symposiums. Seine Prognose ist alarmierend: Wird die Infrastruktur nicht zügig verbessert, steigt die Zahl der verletzten und getöteten Radfahrer weiter. Schließlich arbeiten die Kommunen bundesweit daran, den Anteil der Radfahrer zu steigern.