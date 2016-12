Machen wir uns nichts vor, Elektroautos sind kostspielig. Man zahlt mehr Geld für weniger automobile Freiheit – mit einer Tankfüllung kommt ein vergleichbarer Benziner in jedem Fall weiter. Zudem ist die Umweltbilanz gar nicht zwingend besser, zumindest, wenn der Strom aus dem Kohlekraftwerk stammt.

Aber immerhin: Der Renault Zoe kommt Anfang 2017 mit einem größeren Akku auf den Markt – 41 Kilowattstunden anstelle der jetzigen 22. Inklusive der großen Batterie kostet der 68 kW (92 PS) starke Kleinwagen 32.900 Euro. Ohne Akkukauf (dann muss der Stromspeicher gemietet werden) stehen immer noch 24.900 Euro auf der Rechnung. Beide Summen gelten allerdings nur für den, der die staatliche Kaufprämie von 4.000 Euro nicht beantragt. Zum Vergleich: Ein 90 PS starker Clio kostet 15.190 Euro, und selbst die sehr gut ausgestattete und stärkere Version Initiale Paris (87 kW/119 PS) liegt mit 21.990 Euro noch unterhalb eines Zoe.

Mag sein, dass man wegen gesparter Inspektionen und günstigerer Energie als E-Autofahrer ein paar Hunderter im Jahr wieder zurückholt – für eine Amortisation müsste man in jedem Fall lange fahren. Wer einen Stromer bewegt, muss also den Reiz woanders finden. Womit wir wieder beim Zoe wären.

Der Fünftürer ist schon ein cooles Ding, sieht sogar ein bisschen futuristisch aus und lässt im Alltag wenig vermissen. Schon überhaupt nicht den Klang etwaiger Lowcost-Benziner, wie sie im Kleinwagensegment üblich sind. Der Elektromotor im Zoe bietet mit einem Drehmoment von 220 Nm über das nahezu gesamte Drehzahlband genügend Kraft, um den frontgetriebenen Wagen zackig aus dem Stand zu bringen. Nähert man sich Landstraßen-Tempo, verliert der Antrieb zunehmend an Schwung, aber das geht in Ordnung.

Bremst man herunter in Richtung 30 km/h, gibt der Zoe sonderbare Laute von sich, die fast an Raumschiff Enterprise erinnern. Sie sollen dazu dienen, Passanten auf den ansonsten quasi lautlos heraneilenden Pkw aufmerksam zu machen. In der Praxis jedoch nehmen sie ihn kaum wahr, jedenfalls nicht akustisch.

Technische Daten Technische Daten Motorbauart: Elektromotor

kurzfristige Leistung: 68 kW (92 PS)

Dauerleistung: 43 kW (59 PS)

Beschleunigung (0 -100 km/h): 13,2 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 135 km/h

Batteriekapazität: 41 kWh

Normreichweite: 400 Kilometer

Preis: ab 24.900 Euro plus Batteriemiete

Ein gutes Auto sollte – so die klassische Lehre – das Leben seines Besitzers vereinfachen. Dazu gehört, dass sich dieser Besitzer nicht allzu sehr nach seinem Auto zu richten hat. Bei E-Autos und ihren eingeschränkten Reichweiten sieht das schon anders aus. Der Zoe kann dieses Problem dank des größeren Akkus zumindest ein wenig entschärfen. Theoretisch schafft er mit einer Ladung 400 Kilometer, ein deutliches Plus gegenüber Fahrzeugen wie dem Nissan Leaf (250 Kilometer in der batteriestärkeren Version) oder dem E-Golf (300 Kilometer im nächsten Jahr). Zum Vergleich: Für den Zoe mit der kleineren Batterie gibt Renault eine Reichweite von 240 Kilometern an.