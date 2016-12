Flensburg ist den meisten als die Stadt bekannt, in der eine Behörde Punkte für Fehlverhalten hinter dem Steuer sammelt. Doch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat noch viel mehr Aufgaben. Und denen ist es im Fall Volkswagen nur sehr unzureichend nachgekommen. Das KBA genehmigt, ob ein neues Automodell auf die Straßen kommen darf. Die Behörde bescheinigt in der Typgenehmigung beispielsweise, ob die gesetzlichen Umweltnormen eingehalten werden.



Mittlerweile ist klar: Bei vielen Autos von Volkswagen war das nicht der Fall, der Dieselmotor vom Typ EA 189 stieß mehr Stickoxid aus als erlaubt – allerdings nicht im Labor, wo der Hersteller technisch trickste. Den Betrug entdeckte im Spätsommer 2015 jedoch nicht das KBA, sondern US-Umweltbehörden. Spätestens seitdem hat das Flensburger Amt das Image, wegzuschauen statt die Autohersteller wirksam zu kontrollieren.

Genau deshalb geht die Europäische Union, die die Umweltstandards vorgibt, jetzt gegen Deutschland vor. Die EU-Kommission wirft der Bundesregierung vor, die nationale Aufsichtsbehörde habe nicht korrekt über die Einhaltung der Vorgaben gewacht und bei Verstößen keine Strafen verhängt. Der Brüsseler Schritt ist richtig, nur kommt das Verfahren reichlich spät. Schließlich versagt das KBA schon seit Langem. Selbst nachdem der Skandal in den USA publik wurde, griffen die Behörde und das ihr übergeordnete Bundesverkehrsministerium nicht durch.



Zwar inszenierte sich Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) als harter Aufklärer und initiierte etwa Abgasnachmessungen durch das KBA. Doch zu einer Aufklärung des VW-Skandals und zur künftigen Einhaltung der Abgasgrenzwerte durch alle Hersteller hat Dobrindt bisher nichts Substanzielles beigetragen.

"Mit industriefreundlichem Gruß"

Im Gegenteil. Als im April die Messergebnisse vorlagen und klar war, dass auch Autos anderer Hersteller als VW zu viel Stickoxid ausstoßen, ließ der Minister sich auf einen "freiwilligen Rückruf im Rahmen von Serviceaktionen" ein, statt die Autohersteller zu einer Korrektur zu verpflichten. Im November kam dann auch noch heraus, dass das KBA Formulierungen im Bericht offenbar eng mit den Konzernen abgestimmt hat. Ebenso, was genau bei den Serviceaktionen im Fahrzeug geändert werden solle. Da passt es ins Bild, dass der KBA-Präsident laut Reuters eine E-Mail mit den Worten "Mit industriefreundlichem Gruß" beendete.

Industriefreundlich – das ist in der Tat der Eindruck, den das Verkehrsministerium und seine Flensburger Aufsichtsbehörde schon viel zu lange erwecken. Gewiss, die Automobilbranche ist ein wichtiger Wirtschaftszweig Deutschlands, an dem sehr viele Arbeitsplätze hängen. Bei Volkswagen kommt noch erschwerend hinzu, dass das Land Niedersachsen Großaktionär ist. Doch das alles darf nicht dazu führen, dass man bei Umweltvorgaben beide Augen zudrückt, um die Branche zu schützen. Dazu zählt auch die Frage, warum die Politik nicht vehementer für eine Entschädigung der europäischen VW-Kunden wie in den USA eintritt.

Für Dobrindt scheint es wichtiger, dass die Branche weiter wirtschaftlich erfolgreich ist und keine Arbeitsplätze in Gefahr geraten, statt dass geltende Gesetze eingehalten werden. Das Ausmaß des VW-Skandals war seit Monaten bekannt und trotzdem beharrte der Verkehrsminister darauf, dass es sich um einen Einzelfall handeln würde. Dabei weisen Umweltverbände und die unabhängige Forschungsorganisation ICCT schon seit Jahren auf erheblich überhöhte Abgaswerte vieler Hersteller hin.

Im Bundestag wurde bereits ein Untersuchungsausschuss eingerichtet. Er soll klären, ob das Bundesverkehrsministerium seit Jahren bei den Autoabgasen nicht genau hinsieht. Jetzt kommt noch das Verfahren der EU-Kommission hinzu. Allerdings: Die Brüsseler Behörde darf damit nicht von eigenen Fehlern ablenken. Denn das JRC, der wissenschaftliche Dienst der Kommission, belegte schon 2010 extrem große Abweichungen der Abgaswerte zwischen Labor und Straße – Diskrepanzen, die sich für die JRC-Experten nur durch eine womöglich illegale Abgasvermeidungstechnik erklären ließen. Dass die EU-Kommission darüber intern diskutierte, lange bevor der VW-Betrug in den USA bekannt wurde, aber nichts weiter unternahm, ist ebenso skandalös wie das Verhalten nationaler Behörden.