Alles prima gelaufen bislang in der Aufklärung des Abgasbetrugs: Diesen Eindruck versuchte Alexander Dobrindt schon in seinem mehr als halbstündigen Statement im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages zu vermitteln. Kein anderes Land in Europa habe nach Bekanntwerden der Manipulationen so zügig so viel sinnvolle Maßnahmen ergriffen, sagte der Bundesverkehrsminister.



Gewiss, kaum hatte er am Wochenende 19./20. September 2015 nach eigenen Angaben aus den Medien vom Auffliegen der VW-Manipulationen erfahren, setzte er eine Untersuchungskommission ein. Die prüfte 53 Modelle – so ausgiebig wie nirgendwo sonst in Europa, so Dobrindt – und legte im April 2016 einen Untersuchungsbericht vor. Der führte dazu, dass deutsche Hersteller versprachen, mehr als eine halbe Million Fahrzeuge nachzubessern. Absolut freiwillig, allerdings. Außerdem habe er das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angewiesen, künftig unangekündigt Nachmessungen vorzunehmen, berichtete er den Abgeordneten des Untersuchungsausschusses. Die inzwischen berühmten "Dopingtests", die Dobrindt bereits im Februar 2016 ankündigte.

So weit, so bekannt. Altbekannt. Denn an diesem Punkt geriet der Untersuchungsausschuss zur Farce. Über weite Teile umschiffte der Zeuge Dobrindt die entscheidende Frage – nämlich, ob sein Ministerium und das ihm unterstellte KBA jahrelang wegsahen, bis der Abgasbetrug eben in den USA und nicht hierzulande aufflog. Ausgiebig ließen die Abgeordneten Dobrindt berichten, was er alles Tolles seither gemacht habe. Doch erst am Abend bohrten zumindest die Grünen im Ausschuss etwas vehementer nach. Ohne dass wesentlich Neues heraus kam.



Dobrindts zunehmend ermüdende Aussagen ließen dennoch tief blicken, wie sehr man all die Jahre im Ministerium im Tiefschlaf schlummerte. Natürlich nahm man auch dort wahr, dass die Autos auf der Straße erheblich mehr Stickoxide ausstoßen als im Labor auf dem Rollenprüfstand. Doch auf die Idee, den Ursachen auf den Grund zu gehen, kam offenkundig keiner. Dobrindts allzu simples Argument: Das KBA arbeitet im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen – darum hätte die Behörde Abschalteinrichtungen, die die Menge des ausgestoßenen Stickoxids verändern, gar nicht erkennen können.



Noch schlimmer: Das Ministerium geht laut Dobrindt nur dann Dingen nach, "wenn Substantielles an uns herangetragen wird". Es mussten also erst die US-Behörden kommen, um die deutschen Ämter aus den Dornröschenschlaf zu wecken. Auch Dobrindt selbst will vor jenem 19. September 2015 keinen Kontakt mit dem Thema Abschalteinrichtungen gehabt haben. Derlei habe man sich vorher nicht vorstellen können, versichert Dobrindt.