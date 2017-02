Auch wenn schon viel vom autonomen Fahren die Rede ist: Was derzeit auf dem Markt ist – selbst das von Tesla als "Autopilot" hochgejazzte System – benötigt immer noch einen Fahrer, der im Notfall das Steuer übernehmen kann. Die automatisierte Funktion müsse jederzeit "durch den Fahrzeugführer manuell übersteuerbar oder deaktivierbar" sein, heißt es im jüngsten Gesetzentwurf des Bundesverkehrsministeriums.

Der Mensch am Lenkrad trägt also stets die Verantwortung. Doch wie lange braucht er, bis er wirklich das Kommando über das Fahrzeug übernehmen kann, wenn ihn das System dazu auffordert? Womöglich ziemlich viel Zeit, wie eine neue Untersuchung aus England zeigt. Im Extremfall fast eine halbe Minute.

In dem Experiment ging es den Forschern der Universität Southampton nicht um Notfälle – da müsse es extrem schnell gehen, um unmittelbare Gefahr für Leib und Leben zu verhindern, schreiben sie in ihrer Studie. Eine suboptimale Übernahme sei also akzeptabel. In solch kritischen Situationen reicht eine Vorlaufzeit von sieben bis acht Sekunden aus, wie frühere Tests gezeigt haben.



Läuft aber alles normal, dann sollte der Mensch das Kommando so gut wie möglich übernehmen, um den Straßenverkehr nicht unnötig zu gefährden, argumentieren die Wissenschaftler. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Autopilot nur auf Autobahnen zu nutzen ist und an einer Ausfahrt die Fahrzeugsteuerung an den Fahrer zurückgibt.



Wer liest, braucht länger

Nur: Welche Reaktionszeit wäre angemessen? Eine möglichst flexible, wie der Test im Labor der Universität Southampton ergeben hat.



In einem Fahrsimulator sollten 26 Probanden, zwischen 20 und 52 Jahren alt, etwa 30 Kilometer Autobahn mit rund 113 km/h zurücklegen. Während der Fahrt forderte der Autopilot nach dem Zufallsprinzip immer wieder, der Proband solle über den Touchscreen in der Mittelkonsole des Autos die Kontrolle übernehmen. Bald darauf durfte er sie aber wieder an die Technik abgeben. Sowohl eine Stimme aus dem Lautsprecher als auch ein entsprechendes Symbol in der Anzeigentafel des Armaturenbretts wiesen den Fahrer darauf hin.

In einer ersten Versuchsreihe sollten die Testpersonen die ganze Fahrt über den Verkehr im Auge behalten, in der zweiten mussten sie bei laufendem Autopiloten ein Magazin lesen. Wenig überraschend: Waren sie mit der Zeitschrift abgelenkt, brauchten die Probanden mehr Zeit, bis sie den Wagen wieder selbst steuerten – im Schnitt 1,5 Sekunden länger. Darum sollten Systeme idealerweise mit Kameras prüfen, ob der Fahrer abgelenkt ist, und ihm dann ein paar Sekunden mehr Vorlaufzeit geben.