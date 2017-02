Als das Urteil gesprochen ist und die Verteidiger, die Kläger, der Staatsanwalt und die Zuschauer wieder Platz genommen haben, bleibt Hamdi H. einfach stehen. Mit beiden Armen stemmt er sich auf den Tisch, der vor ihm steht, und starrt auf den Boden. Sein Kiefer mahlt, Tränen steigen in seine Augen, sonst bewegt sich nichts. Es ist Montagmorgen, kurz nach elf Uhr, im Saal 700 des Kriminalgerichts Moabit. Sekunden vorher wurde Hamdi H. wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein Mitangeklagter Marvin N. blickt mit offenem Mund in den Saal. Auch er kann es nicht fassen. Er wurde ebenfalls wegen Mordes verurteilt, zu lebenslanger Haft.

Die beiden Männer hatten sich am 1. Februar 2016 ein Autorennen geliefert, mitten in Berlin, auf dem Kurfürstendamm. Am Ende waren sie mit 140 und 160 km/h über eine rote Ampel gefahren, Hamdi H. hatte mit seinem Audi A6 einen Jeep getroffen, der bei Grün in die Kreuzung gefahren war. Der Fahrer starb. Ein halbes Jahr lief der Prozess vor dem Landgericht Berlin. Am heutigen Montag verkündeten die Richter das Urteil: Mord.

Bereits am frühen Morgen fuhren die Übertragungswagen der Fernsehsender vor dem Kriminalgericht in der Turmstraße vor, die Reporter schalteten live in die Sendungen. Schon zu Prozessbeginn war das öffentliche Interesse riesig. Staatsanwälte und Richter, Politiker und Hinterbliebene aus ganz Deutschland schauten auf den Prozess. Denn bislang war den Fahrern eines tödlichen Autorennens vor Gericht meist fahrlässige Tötung vorgeworfen worden. Schon die Anklage wegen Mordes war ein Präzedenzfall. Das Urteil ist eine Sensation.

Der Vorsitzende Richter Ralph Ehestädt hatte den gesamten Prozess ruhig und sachlich geführt. Und ebenso ruhig und sachlich trägt er an diesem Vormittag sein Urteil vor. Mehr als eine Stunde lang begründet er Punkt für Punkt, warum das Gericht die beiden Männer zu lebenslanger Haft verurteilt. Die zentrale Frage, um die es dabei geht, lautet: Kann man den beiden Angeklagten eine vorsätzliche Tötung des Opfers unterstellen, oder handelten sie bei ihrem Rennen nur fahrlässig?

Das Auto zur Waffe gemacht

Natürlich hätten die beiden Männer keine Tötungsabsicht gehabt, sagt selbst der Richter in seiner Begründung. Sie seien nicht mit dem Ziel gefahren, jemanden umzubringen. Aber es sei ihnen gleichgültig gewesen, ob bei ihrem Rennen jemand getötet wird. Deshalb könne man von einem sogenannten bedingten Vorsatz ausgehen.

In juristischen Seminaren wird der Unterschied zwischen Fahrlässigkeit und bedingtem Vorsatz mit einem sprachlichen Kniff erklärt. Hätten die Angeklagten den Gedanken "Es wird schon nichts passieren" gehabt, läge eine Fahrlässigkeit vor. Geht man vom Gedanken "Und wenn schon" aus, handelt es sich um Vorsatz.

Die beiden Angeklagten hätten ihr Rennen ja nicht im Bayerischen Wald oder im Emsland veranstaltet, erläutert Ehestädt. Sondern auf dem Kurfürstendamm, einer der Hauptverkehrsadern der Berliner Innenstadt, einer Flaniermeile. Das Rennen sei über eine Strecke von zweieinhalb Kilometern mit teils extremen Geschwindigkeiten gefahren worden. Auch wenn die beiden nachts fuhren, habe ihnen klar sein müssen, dass es zu einem Unfall kommen könne – und den hätten sie billigend in Kauf genommen, so der Richter. Zum Mord wird die Tat durch das Merkmal "gemeingefährliche Mittel": Demnach haben die Angeklagten ihre Autos zu einer Waffe gemacht. Normalerweise wird dieses Merkmal bei Terroranschlägen unterstellt.

Hamdi H., 28, und Marvin N., 25, sind ein Beispiel für das Problem mit illegalen Autorennen in deutschen Großstädten. Sie fuhren kein geheimes Rennen draußen im Umland, auf der Landstraße oder im Industriegebiet. Auch das gibt es in Deutschland. Heimlich verabredet, organisiert über WhatsApp-Gruppen und Walkie-Talkies. Rennen mit festem Streckenverlauf, bei denen um Geld gefahren wird. Meistens gefährden die Teilnehmer dabei nur sich selbst. Und die Polizei kann darauf reagieren. In Großstädten wie Berlin ist das Problem ein anderes. Hier können die Rennen jederzeit und an jedem Ort losgehen. Jede zweispurige Straße ist ein potenzieller Tatort.