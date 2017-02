Sogenannte Hoverboards – also Fahrzeuge mit einer Trittfläche und zwei seitlich neben den Füßen angebrachten Rädern – dürfen nur auf einem Privatgelände genutzt werden. Warum sind sie auf öffentlichen Wegen nicht erlaubt, und was droht jemandem, der gegen das Verbot verstößt?, will ZEIT-ONLINE-Leser Siegfried Landowski wissen.

Seit Ende der achtziger Jahre im zweiten Teil der Kultfilm-Trilogie Zurück in die Zukunft Michael J. Fox mit einer Zeitmaschine in das Jahr 2015 reiste, träumen viele Science-Fiction-Fans von einem Hoverboard. "Heute benutzen wir diesen Begriff zwar für ein Fahrzeug mit einer Trittfläche, das sich über zwei seitlich angebrachte Räder steuern lässt, doch unsere Hoverboards rollen nur und schweben nicht wie im Film", sagt Markus Matzkeit und bringt damit alle Enthusiasten auf den Boden der Tatsachen zurück. Scherzend fügt der Rechtsanwalt hinzu: "Dann wäre die Rechtslage auch anders, denn sie müssten als Luftfahrzeuge behandelt werden."

Kompliziert wird die Sache, weil die Vehikel nicht wie Skateboards durch den Fahrer bewegt, sondern von einem Motor angetrieben werden und Geschwindigkeiten über 6 km/h erreichen. "Das macht sie ja auch so attraktiv", sagt der Verkehrsrechtsexperte. "Damit handelt es sich aber um Kraftfahrzeuge, die führerschein- und versicherungspflichtig sind und auch nicht auf dem Bürgersteig genutzt werden dürfen." Das unterscheidet die Boards rechtlich von Pedelecs. Die Räder haben zwar auch einen Motor und werden über 6 km/h schnell, gelten aber nicht als Kraftfahrzeug, "weil der eigentliche Antrieb mit Muskelkraft erfolgt und der Motor hier nur eine unterstützende Funktion hat", so Matzkeit.

Hinzu kommt: Wegen fehlender Bremse oder Beleuchtung liegen keine Voraussetzungen vor, die Hoverboards gemäß der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) zuzulassen, wie Matzkeit erläutert. Außerdem gebe es keinen Versicherungsschutz. Darum sei der Betrieb auf der Straße illegal. Wer trotzdem mit einem solchen Board auf öffentlichen Straßen und Plätzen unterwegs ist, verstößt gegen das Pflichtversicherungsgesetz (PflVersG), und das stellt eine Straftat dar.

Markus Matzkeit ist seit 1996 Rechtsanwalt und eröffnete 1999 eine eigene Kanzlei in Wülfrath. Der Jurist ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein sowie Vertrauensanwalt des Automobilclubs von Deutschland (AvD).

"Es drohen, abgesehen von einer empfindlichen Geldstrafe, zwar keine Punkte in Flensburg, aber der Nutzer riskiert ein Fahrverbot oder gar – wohl aber nur bei wiederholten Verstößen – den Entzug des Führerscheins", warnt Matzkeit. "Ein vermeintlich harmloser Freizeitspaß kann also böse Folgen für die tägliche Fahrt zur Arbeit mit dem Auto haben."

Unklar ist nach Ansicht des Experten auch, welche Führerscheinklasse erforderlich wäre, um ein Hoverboard im Straßenverkehr zu lenken. So lange es keine Gesetzesänderung gibt, rät Matzkeit eindringlich dazu, die trendigen Boards nur auf abgeschlossenen Privatgeländen zu nutzen.

Der Rechtsanwalt macht den Freunden von Modefahrzeugen aber durchaus Mut: Sie bräuchten nur etwas Geduld, denn auch den Fans der motorisierten Stehroller sei es anfangs ähnlich ergangen. Im Jahr 2009 wurden die Segways mit der Verordnung über die Teilnahme elektronischer Mobilitätshilfen am Verkehr (MobHV) im Straßenverkehr legalisiert. Notwendig wären aber einige konstruktive Anpassungen an den Hoverboards, wie beispielsweise Licht und eine Klingel. Sie dürfen zudem nicht schneller als 20 km/h fahren, auch ein Kennzeichen und eine Versicherung wären notwendig.