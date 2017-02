Was bei Autos nur mühsam anspringt, geschieht im Lkw-Bereich noch träger: die Elektrifizierung des Antriebs. Um die Klimaziele erreichen zu können, führt aber gerade im Güterverkehr am elektrischen Antrieb kein Weg vorbei, ist das Bundesumweltministerium überzeugt. Es startet deshalb jetzt mit Feldversuchen von Oberleitungs-Lkw.



Getestet wird das Konzept auf Autobahnteilstücken in Hessen und Schleswig-Holstein: auf der A5 im Bereich von Darmstadt Richtung Frankfurter Flughafen Süd sowie in Lübeck vom Logistikzentrum Richtung Hafen. Auf beiden Strecken wurden jeweils sechs Kilometer in beide Richtungen mit Masten und Fahrdrähten ausgerüstet. An dem Projekt beteiligen sich etwa zehn Lkw verschiedener Speditionen. Die Fahrzeuge stammen von Scania und wurden bei dem Lkw-Hersteller entsprechend modifiziert. An den herkömmlichen Dieselantrieb ist ein Elektromotor angekoppelt, auf dem Zugfahrzeug oder dem Auflieger sind die Akkus montiert. Stromabnehmer und Sensorik kommen von Siemens.

Alles zusammen verursacht zwar ein Mehrgewicht von knapp zwei Tonnen, aber im Güterverkehr stoßen Lkw eher bei der Volumenkapazität an die Grenzen als bei der Last. Die Prototypen kosten heute noch das Dreifache eines handelsüblichen Lkw, doch in Serienfertigung soll sich der Aufpreis dem Umweltministerium zufolge auf einen niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich belaufen.



Die Kosten für die Infrastruktur wären überschaubar

Auf den jeweils sechs Kilometern der Teststrecke fahren die Lkw nicht nur elektrisch, sie holen sich währenddessen auch die Energie für einige Zusatzkilometer ohne Oberleitung. Ein Kilometer unter dem Fahrdraht reicht bei heutiger Akkutechnologie für etwa drei Kilometer rein batterieelektrischer Fahrt. Zukünftig wird mit mehr als dem Vierfachen gerechnet. Und da die Warenströme hauptsächlich auf 3.000 bis 4.000 Autobahnkilometern des 13.000 Kilometer langen Gesamtnetzes fließen, würde man mit etwa 1.000 Kilometern Oberleitungen diesen Verkehr abdecken können, rechnet das Ministerium vor.

Von den Kosten her wäre das laut dem Ministerium überschaubar. Die Infrastruktur für einen Kilometer Oberleitung kostet demnach rund eine Million Euro. Bei einem Etat von 260 Milliarden Euro für den Bundesverkehrswegeplan bis 2030 wäre das eine Investition im Promillebereich. Da die Akkus zudem weiter verbessert werden, könnte vermutlich bald mehr Energie während der Oberleitungsfahrt gespeichert werden. Dann würden schon 400 Kilometer Oberleitungen ausreichen.



Oberleitungs-Lkw sollen den Güterverkehr auf der Autobahn elektrifizieren. © Siemens

Den Lkw-Fahrer stellt die Infrastruktur nicht vor besondere Herausforderungen. Wird der Lastwagen auf die Oberleitungsstrecke gefahren, melden Laserscanner das dem Fahrer. Der drückt einen Knopf, und der Fahrdrahtnehmer hebt sich an die Oberleitungen, die in 5,5 Metern Höhe über die Straße gespannt sind. Beim Überholen fährt der Abnehmer automatisch herunter und nach dem Wiedereinscheren in die rechte Spur ebenso automatisch wieder auf die 600 bis 700 Volt führenden Fahrdrähte. Müssen auf Autobahnabschnitten, wo Oberleitungen verlaufen, Baustellen eingerichtet werden, dann lassen die Masten ein Versetzen der stromführenden Drähte um eine Fahrspur zu.

Der Feldversuch soll nun etwa drei Jahre lang laufen. Auch international ist das Interesse an der Elektrifizierung von Lkw groß: Gerade hat die Bundesregierung mit dem schwedischen Verkehrsministerium eine Vereinbarung getroffen, um grenzüberschreitende Güterverkehre zu elektrifizieren.