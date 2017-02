ZEIT ONLINE: Herr Weigele, Sie messen die Qualität des Nahverkehrs, indem Sie Fahrplandaten auswerten – etwa die Zahl der Haltestellen und Abfahrten. Wäre es nicht sinnvoller, die Fahrgäste zu fragen?

Stefan Weigele: Das kommt ganz darauf an was man messen möchten. Umfragen können zeigen, wie Bürger und Fahrgäste das Angebot in ihrer Stadt wahrnehmen. Solche Umfragen repräsentativ in über fünfzig Städten durchzuführen ist aber sehr aufwändig und teuer. Unsere quantitativen Analysen ermöglichen es dagegen, den Umfang und die Dichte des öffentlichen Verkehrs objektiv zu erfassen – also eine ganz elementare Ausgangsbasis für den Kunden – und beides über Stadtgrenzen hinweg zu vergleichen

ZEIT ONLINE: Ihre Daten zeigen, dass Preise und Qualität des Nahverkehrs sehr auseinander driften. Wie erklären Sie sich das?

Weigele: Man könnte ja annehmen, dass sich die erheblichen Abweichungen auf strukturelle Unterschiede zurückführen lassen, wie zum Beispiel die Stadtstruktur, die Topografie oder einen höheren Schienenanteil. Das kann ich aber leider nicht bestätigen. Die hohen Unterschiede lassen sich nicht logisch, fachlich oder geografisch erklären.

ZEIT ONLINE: Sondern wie?

Stefan Weigele Stefan Weigele ist Mitgründer und Geschäftsführer der Civity Management Consultants. Civity ist eine auf den öffentlichen Sektor spezialisierte Strategieberatung in Berlin und Hamburg. Die rund zwei Dutzend Mitarbeiter arbeiten für Städte, Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde sowie Anbieter alternativer Mobilitätskonzepte. Weigele hat Geografie und Raumplanung an den Technischen Universitäten in München und Wien studiert.

Weigele: Sie sind häufig das Ergebnis eines fehlenden verkehrspolitischen Gesamtkonzeptes und politischer Einflussnahme auf die Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen vor Ort. Im Angebot vieler Städte spiegelt sich oftmals weniger wider, was die Bürger wirklich brauchen sondern eher die Bereitschaft der Kommunen, einen attraktiven Nahverkehr zu finanzieren. Und in den großen Preisspannen zeigt sich, dass die Tarife sich weniger am Markt orientieren, sondern vielmals politisch festgesetzt werden.

ZEIT ONLINE: Aber sind die Städte und Gemeinden nicht auch enormen Zwängen unterworfen?

Weigele: Sicherlich. Die Ticketverkäufe decken ja bei weitem nicht die Kosten von Bus und Bahn, der Nahverkehr ist überall subventioniert. In vielen Kommunen werden die Verluste der Verkehrsbetriebe durch die Gewinne der eigenen Stadtwerke ausgeglichen, doch die schrumpfen aufgrund der Energiewende immer mehr zusammen. Und die meisten Kommunen haben die Frage noch nicht beantwortet, wer diese Lücke füllen soll, dem Nahverkehr droht eine fundamentale Finanzierungskrise. Aber viele Zwänge sind durchaus hausgemacht.

Die Preise In etwa zwei Dritteln der Städte wurde der Nahverkehr 2016 oder 2017 teurer. Die Karte zeigt, wo die Preise der Einzeltickets besonders angezogen haben Quelle: Civity © ZEIT-Grafik

ZEIT ONLINE: An was denken Sie da genau?

Weigele: Die öffentlichen Verkehrsunternehmen und -verbünde müssen ja heute für alle möglichen lokalpolitischen Themen herhalten: Beschäftigung sichern, Sozialtarife anbieten, Elektrobusse testen und unflexible Schulzeiten bedienen. Alles unter dem Deckmantel der Daseinsvorsorge. Da kann es schon passieren, dass der Fahrgast und das Kerngeschäft manchmal etwas aus dem Fokus geraten.

ZEIT ONLINE: Setzen die Städte also falsche Prioritäten?

Weigele: Viele Kommunen verbrennen Geld, weil sie teure Doppelstrukturen unterhalten oder unsinnige Projekte in Angriff nehmen. Es gibt Städte, in denen mehrere öffentliche Verkehrsunternehmen parallel mit überlappenden Aufgaben existieren. Aber anstatt sich zusammenzutun wird dann die dritte Smartphone-App für den ÖPNV in ein und derselben Stadt entwickelt, anstatt die Möglichkeiten der Digitalisierung im Sinne des Fahrgastes und des Steuerzahlers zu nutzen. Es gibt Projekte, die werden sang- und klanglos eingestellt – wie ein teures Chipkarten-Projekt in einer deutschen Großstadt. So geht viel Geld verloren, das man in ein besseres Angebot stecken könnte.

Infobox ÖPNV Deutschland Unterwegs in Bus und Tram Die Fahrgastzahlen steigen und steigen: In Zeiten von Landflucht und Städtewachstum ist der öffentliche Nahverkehr wichtiger denn je. Dem trägt die Leistung vieler Verkehrsbetriebe nicht Rechnung. Zahlen aus mehr als 50 großen deutschen Städten, die ZEIT und ZEIT ONLINE exklusiv vorliegen, zeigen, wo der ÖPNV überfordert ist und wo die Bürger ein gutes Angebot vorfinden.

ZEIT ONLINE: Braucht es eine kritischere Öffentlichkeit?

Weigele: Sicher, aber die Strukturen im Nahverkehr sind sehr kleinteilig und unübersichtlich, es gibt die Verkehrsunternehmen mit politischen Aufsichtsräten, die Verkehrsverbünde mit politischen Gremien, die Verkehrspolitiker mit ihren Interessen. Ich finde, dem öffentlichen Verkehr fehlt häufig eine starke öffentliche Lobby. Die Presse und auch viele Interessensverbände melden sich sofort zu Wort, wenn in einer Stadt Staus zunehmen, die Parkpreise erhöht werden oder verstärkt geblitzt wird. Dass unsere Städte aber nur mit einem attraktiven und leistungsfähigen ÖPNV lebenswert und erreichbar bleiben, gerät gerne ins Hintertreffen.

ZEIT ONLINE: Müssen wir also damit rechnen, dass die Preise für Bus und Bahn weiter steigen?

Weigele: Davon gehe ich fest aus. Ärgerlich finde ich allerdings, dass die Verkehrspolitik hier sehr einseitig agiert: In den meisten Städten wurden die kommunalen Parkgebühren über viele Jahre überhaupt nicht oder nur sehr moderat erhöht.

Parken bleibt billig Viele fahren lieber Auto – auch weil die Preise für Bus und Bahn in elf ausgewählten großen Städten deutlich stärker gestiegen sind als die Parkgebühren. Inflationsbereinigt wurde Parken seit 2006 sogar um 1,5 Prozent billiger. Quelle: Civity © ZEIT-Grafik

ZEIT ONLINE: Womöglich, weil die öffentlichen Parkplätze mit privaten Anbietern konkurrieren?

Weigele: Ganz im Gegenteil! Die privaten Parkhausbetreiber würden sich vielerorts wünschen, dass die Städte ihre Preise marktgerecht erhöhen, um die Auslastung ihrer teuren Innenstadtstandorte zu verbessern. Billiger öffentlicher Parkraum ist nach wie vor leider politisch gewollt, auch wenn er für vollere Straßen sorgt und in keiner Weise den Wert der mit Autos belegten Flächen widerspiegelt.