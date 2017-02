Niedersachsens Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stephan Weil beharrt im Bundestagsuntersuchungsausschuss darauf, erst unmittelbar vor dem öffentlichen Bekanntwerden von dem Abgasskandal erfahren zu haben. Die Darstellung in Medienberichten träfen nicht zu, wonach der frühere VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch andere Mitglieder des Volkswagen-Präsidiums schon im Frühjahr 2015 konkret auf Probleme bei Dieselabgasen in den USA angesprochen habe.

Er und Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hätten damals noch "keinerlei Informationen" in diese Richtung gehabt. Weil sei erst am 19. September 2015 über die "gravierende Fehlentwicklung" im Bilde gewesen, sagte er.



Alle Mitglieder des Aufsichtsratspräsidiums bei VW, die Piëch in Aussagen gegenüber Staatsanwälten und der US-Kanzlei Jones Day attackiert haben soll, hätten laut Weil die Anschuldigungen inzwischen mit sehr klaren Worten sehr vehement zurückgewiesen. "Und ich möchte das hier noch einmal sagen: Ich habe von Dieselgate im September 2015 erfahren – und nicht vorher."

VW-Abgasskandal - Weil weist Vorwürfe von Piëch zurück Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil erklärte, es habe im Frühjahr 2015 von keiner Seite Hinweise an ihn gegeben, dass Volkswagen unzulässigen Einfluss auf Schadstoffwerte nimmt. © Foto: Reuters TV

Außerdem gab Weil an, mit SPD-Parteikollege Lies an einer nachhaltigen Aufklärung von Dieselgate mitgearbeitet zu haben. Dieser Prozess sei jedoch noch nicht abgeschlossen. "Es geht jetzt auch um die Prüfung von Haftungsansprüchen gegenüber Mitgliedern der Unternehmensorgane", sagte Weil.



Der Untersuchungsausschuss soll klären, was die Bundesregierung seit 2007 mit Blick auf Abgasregeln unternommen hat und wann sie von Manipulationen erfuhr. VW hatte eine verbotene Software eingesetzt, was 2015 in den USA aufflog und zum Dieselskandal führte. Nach Angaben des früheren Konzernchefs Martin Winterkorn im Ausschuss vor einem Monat gab es einen Tag nach dem Skandal eine telefonische Runde mit Führungskräften. Er habe vom Problem aber aus dem Fernsehen, nicht von VW erfahren.