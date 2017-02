Der frühere VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch hat in der Abgasaffäre den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn belastet. Dies berichtet der Spiegel und beruft sich auf Piëchs ausführliche Aussage bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Ende des vergangenen Jahres. Demnach hat Winterkorn nicht erst kurz vor Bekanntwerden des Skandals Mitte September 2015 von den jahrelangen Manipulationen der Dieselmotoren erfahren, sondern sehr wohl viel früher.

Dies trifft nach Informationen des Spiegel auch auf Piëch selbst zu, der in seiner Aussage angegeben habe, er selbst habe bereits Ende Februar 2015 von einem Informanten den Hinweis erhalten, dass Volkswagen in den USA ein großes Problem habe, weil das Unternehmen mit einer Software die Abgaswerte manipuliere. Hinweise darauf hätten die US-Behörden bereits an VW weitergeleitet. Dem Magazinbericht zufolge will Piëch Winterkorn damals darauf angesprochen haben – der damalige Konzernchef habe ihm versichert, ein solches Papier aus den USA existiere nicht.

"Herr Winterkorn kennt noch keine Details"

Sowohl die Staatsanwaltschaft Braunschweig als auch der VW-Konzern wollten den Bericht nicht kommentieren. Aus Wolfsburg hieß es lediglich, dass man sich "zu laufenden Untersuchungen" nicht äußere. Winterkorns Anwälte teilten der Nachrichtenagentur dpa mit, ihr Mandat habe "erst vor wenigen Tagen von der Existenz einer weitergehenden Aussage des ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden" Piëch erfahren. Winterkorn kenne jedoch noch keine Details. "Herr Winterkorn wird sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen – und damit auch zu dieser Aussage – äußern, sobald ihm die Akten der Staatsanwaltschaft Braunschweig zur Einsicht vorgelegen haben."

Die Anklagebehörde in Wolfsburgs Nachbarstadt hatte erst vor einer Woche die Ermittlungen gegen Winterkorn auf den Betrugsverdacht ausgeweitet. Laut den Strafverfolgern hatten sich "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte" ergeben, dass der ehemalige Konzernchef früher als von ihm öffentlich behauptet von der Betrugssoftware und ihrer Wirkung gewusst haben könnte. Dabei berief sich die Ermittlungsbehörde auf eigene Vernehmungen von Zeugen und die Auswertung beschlagnahmter Dateien.



Winterkorn war am 23. September 2015 als VW-Chef zurückgetreten – wenige Tage, nachdem die Abgasmanipulationen in den USA öffentlich bekannt geworden waren. Fünf Monate zuvor hatte Piëch sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt, nachdem interne Auseinandersetzungen mit Winterkorn eskaliert waren. Piëch selbst hatte dazu maßgeblich beigetragen, als er kurz zuvor dem Spiegel gesagt hatte, er sei "auf Distanz zu Winterkorn".



VW und Winterkorn drohen Schadensersatzklagen

Wie im Zuge des Abgasskandals bekannt wurde, forderten schon im Jahr 2014 die US-Behörden von VW eine Erklärung dafür, warum die VW-Modelle Jetta und Passat auf der Straße ein Vielfaches an Stickoxiden gegenüber den Laborwerten ausstoßen. Damals berief sich VW auf einen Softwarefehler und versprach eine Korrektur. Als bei Nachmessungen Mitte 2015 die Straßenwerte immer noch viel zu hoch waren, drohten die US-Behörden damit, VW keine weitere Typenzulassung auszustellen – erst dann gestand VW, Dieselabgaswerte auf dem Prüfstand mit einer Software manipuliert zu haben.

Weltweit sind davon rund elf Millionen Fahrzeuge betroffen. Sollte sich herausstellen, dass Ex-Konzernchef Winterkorn früher als behauptet von dem Skandal wusste, hätten Anleger Argumente, um Schadensersatz für erlittene Kursverluste ihrer VW-Aktien zu fordern.