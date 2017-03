Der Name Supersport hat bei Ducati Tradition. Anfang der 1970er Jahre brachten die Italiener das erste Modell mit dieser Bezeichnung auf den Markt. Die letzte Modellreihe dieser Tourensport-Maschinen lief vor zehn Jahren aus. Von da an hieß es in Borgo Panigale, dem Bologneser Stadtteil, in dem Ducati seinen Sitz hat: schneller, stärker, leichter. Das Wettrüsten der Motorradhersteller gipfelte um das Jahr 2010. BMW brachte die S1000RR auf den Markt, kurz danach Ducati die Panigale. 200 PS starke Superbikes, für die Rennstrecke entwickelt und für Jedermann gezähmt. Pure Unvernunft auf zwei Rädern, laut, unbequem und pfeilschnell.

Die Panigale war ein extremes Motorrad, wie es nur von Ducati kommen kann. Die neue Supersport bricht mit dieser unvernünftigen Tradition. Sie ist ein Sportmotorrad für die Landstraße. Für ihren Hersteller ist sie allerdings ein wirtschaftliches Risiko, weil sie ganz Ducati-untypisch vernünftig ist. Wie sinnvoll ist ein Alltagsmotorrad im Rennanzug? Um das herauszufinden, sind wir die Maschine auf kurvenreichen spanischen Landstraßen um Sevilla und auf der Rennstrecke gefahren.

Der Anzug passt, und er steht der Ducati perfekt. Das Motorrad ist schön, modern, detailverliebt, wie man es von einer Ducati erwartet. Es wirkt stark und leicht. In der vorderen Hälfte steckt mit dem Motor die technische Masse, hinten ist die Maschine luftig hochbeinig. Ihr Design weckt Emotionen, schafft Begehrlichkeiten und zeigt Familiensinn: Panigale und Supersport sind optisch ähnlich.

Die Lichter vorn sind so unauffällig, dass sie nur auffallen, wenn sie leuchten. Die Frontverkleidung sitzt tief und mündet in eine in der Höhe verstellbare Windschutzscheibe aus Plexiglas. Der ausgeschnittene untere Teil der Verkleidung gibt den Blick frei auf Auspuff und Motor. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig – ein Spiel mit den Sinnen. Im November 2016 wurde die Supersport zum schönsten Modell der Mailänder Motorradmesse EICMA gewählt. Von den rund 12.000 abgegebenen Stimmen entfiel knapp ein Drittel auf dieses Motorrad.

Überraschend günstig

Der Antrieb ist ein überarbeiteter Testastretta-Motor aus dem Modell Hypermotard mit 939 Kubikzentimeter Hubraum und 110 PS bei 9.000 Umdrehungen. Für die Supersport wurden das Kurbelgehäuse und die Zylinderköpfe verändert, um aus dem Antrieb ein tragendes Rahmenelement zu machen. Ästhetischer lässt sich Technik nicht in Szene setzen. Die Wartungsintervalle sind lang, mit 15.000 Kilometern oder alle zwölf Monate.



Was vor allem überrascht an der Supersport: ihr günstiger Preis. 12.990 Euro verlangt Ducati für die Standardversion. "Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist attraktiv und ein verkleidetes Motorrad von Ducati nun auch für Menschen mit kleinerem Budget bezahlbar", sagt Pressesprecher Robert Glück.



Die Zielgruppe zu definieren sei allerdings schwierig, sagt Glück, "weil die Maschine ein gänzlich neues Segment begründet und damit konkurrenzlos ist". Er vermutet, dass gestandene Motorradfahrer mit zehn, fünfzehn Jahren Erfahrung die Supersport kaufen werden. "Menschen, die kein Alltagsmotorrad wollen, das exklusiv und schön sein soll, und die ihr Hobby Motorradfahren ganz bewusst leben." Zwischen 300 und 500 Exemplare wird Ducati in Deutschland in diesem Jahr verkaufen, schätzt der Pressesprecher. Von Ende März an werden die Händler beliefert.