Das Frühjahr steht bevor – und damit die Automesse dieser Jahreszeit, der Genfer Salon. Die Hallen öffnen am 9. März. Drei Dinge fallen in diesem Jahr auf dem Branchentreff am Lac Léman auf: Mittelgroße Limousinen machen auf edel, Kleinwagen werden lifestyliger und geräumiger und das SUV-Angebot wächst weiter.

Die folgenden Modellneuheiten werden auf dem Autosalon in Genf im Mittelpunkt stehen.

Opel Insignia: Die neue Generation der Mittelklasse sollte ein Statement sein. Für Opels neues Selbstbewusstsein stehen. Mindestens die Konkurrenz aus Wolfsburg richtig ärgern, wenn nicht sogar die aus Ingolstadt, München und Stuttgart. Doch nun dürfte die weitere Entwicklung bei Opels Übernahme durch den französischen PSA-Konzern das Hauptgesprächsthema sein.

Opel Insignia © Hersteller

Das hat der neue Insignia (ab 26.000 Euro) nicht verdient. Eine schnittige Karosserie, Motoren mit bis zu 250 kW (340 PS) und haufenweise moderne Technik heben Limousine und Kombi mindestens eine halbe Klasse über das Vorgängermodell hinaus. Zudem wurden dessen Fehler behoben, etwa das überdurchschnittliche Gewicht und das unterdurchschnittliche Platzangebot.

Volvo XC60: Mit beeindruckendem Tempo krempelt Volvo seine Modellpalette um. Nach den positiv aufgenommenen Businessmodellen XC90, V90 und S90 wird nun in der Mittelklasse renoviert. Den Start macht das SUV XC60. Es folgt dem elegant-kühlen Design und der konsequent auf Sparsamkeit getrimmten Antriebstechnik seiner großen Geschwister. Wie bei diesen stehen auch für den XC60 ausschließlich Vierzylindermotoren zur Wahl. Um in der Spitze auf premiumtaugliche PS-Werte zu kommen, packt Volvo einen Elektromotor dazu.

Infotainment und Sicherheitssysteme werden ebenfalls aus den größeren Modellen übernommen und noch ein wenig verfeinert. So hilft der XC60 seinem Fahrer im Notfall künftig nicht nur mit einer Notbremsung, sondern assistiert zusätzlich beim Ausweichen. Preise nennen die Schweden noch nicht.

Volkswagen Arteon: Die Limousinen-Flaggschiffe von VW hatten bislang ein Problem mit dem Prestige. Der Phaeton wollte zu viel, der CC bot zu wenig. Nun beerbt der Arteon gleichzeitig die Hybris-Limousine und den angeedelten Passat-Ableger – und soll alles besser machen als dieser. Das fängt beim eigenständigeren Design an, das sich von der Optik der Dienstwagen-Baureihe deutlich stärker abhebt, als es die beiden Vorgänger konnten. Dazu kommt alles an moderner Technik, was der Konzernbaukasten hergibt. Auch bei den Motoren wird VW für den Neuen wohl in die oberen Regalfächer greifen, neben konventionellen Benzinern und Diesel gilt auch ein Plug-in-Hybridantrieb als sicher. Preise sind noch nicht bekannt.

Renault Alpine: Alpine ist für Franzosen so etwas wie Porsche für die Deutschen. Die ikonische Sportwagenmarke kehrt nun unter der Regie von Renault zurück. Den Start macht in Genf die Neuauflage des Mittelmotor-Renners Alpine A110. Optisch bleibt der flache Zweisitzer nahe am Vorbild aus den sechziger Jahren. Auch das Konzept wird übernommen: Ein kräftiger, aber nicht überzüchteter Motor soll zusammen mit einem dynamisch eingestellten Fahrwerk und bei geringem Gewicht für viel Fahrspaß sorgen. Mit einem Anschaffungspreis zwischen 50.000 und 60.000 Euro dürfte der Alpine im Bereich des Konkurrenzmodells Alfa 4C bleiben.

Range Rover Velar © Hersteller

Range Rover Velar: Land Rover spannt sein Modellangebot immer weiter auf. Der neue Velar schließt die Lücke zwischen dem großen Range Rover Sport (4,85 Meter) und dem kompakten Evoque (4,36 Meter). Damit tritt das vierte Rover-Modell in Konkurrenz zu Audi Q5, BMW X4 und Maserati Levante. Für den Antrieb kommen die bekannten Diesel- und Benzinmotoren mit zwei Litern Hubraum in Frage. Denkbar sind aber auch die Sechszylinder aus dem F-Pace der Schwestermarke Jaguar. Preise nennt der Geländewagenhersteller noch nicht.