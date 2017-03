Karsten Mühlenfeld gibt den Chefposten der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg vorzeitig auf. Das berichten übereinstimmend die Deutsche Presse-Agentur und der Berliner Tagesspiegel. Grund sei ein gestörtes Vertrauensverhältnis. Eine Nachfolge für den Managerposten ist noch nicht bekannt. Regulär wäre Mühlenfelds Vertrag noch bis 2020 gelaufen.

Mühlenfeld habe bereits am Wochenende eine vorzeitige Vertragsbeendigung unterzeichnet, schreibt der Tagesspiegel. An der Aufsichtsratssitzung am Montag habe er nicht mehr teilgenommen. Mühlenfeld erhält nach Informationen der Zeitung bis zum Jahresende seine vollen Bezüge, im nächsten Jahr 80 Prozent davon.

Der Tagesspiegel sowie die Deutsche Presse-Agentur berichten, dass nun der Staatssekretär der Senatskanzlei, Engelbert Lütke Daldrup, an die Stelle von Mühlenfeld rücken könnte. Darüber berät der Aufsichtsrat zurzeit. Ergebnisse der Sondersitzung sollen am Montagnachmittag verkündet werden.

Über eine Trennung von Mühlenfeld war in den vergangenen Tagen viel spekuliert worden. Besonders die Vertreter von Bund und Berlin im Aufsichtsrat waren verärgert darüber, dass Mühlenfeld vor zwei Wochen den BER-Technikchef Jörg Marks gefeuert hatte, und drängten daraufhin auf seinen Rücktritt. Widerstand kam aus Brandenburg. Dort wollte man Mühlenfeld nur gehen lassen, wenn ein geeigneter Nachfolger gefunden sei. Die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund sind gemeinsam Eigentümer des Unternehmens, das den Berliner Großflughafen baut.

Mühlenfelds Nachfolger wird der vierte Flughafenchef seit dem Baubeginn des BER 2006. Rainer Schwarz hatte wegen der geplatzten Eröffnung 2012 und des Krisenmanagements danach 2013 seinen Posten räumen müssen. Sein Nachfolger Hartmut Mehdorn blieb bis März 2015 zwei Jahre lang am BER. Er trat nach Konflikten mit dem Aufsichtsrat zurück. Daraufhin kam Karsten Mühlenfeld. Dass er geht, bedeutet nach zwei Jahren den nächsten Führungswechsel beim Flughafenprojekt. Diverse Airlines hatten zuvor davor gewarnt, sich von Mühlenfeld zu trennen. Sie fürchten weitere Verzögerungen an dem Flughafen, der eigentlich schon seit mehr als fünf Jahren in Betrieb sein sollte. Technikprobleme, Planungsfehler und Baumängel verzögern jedoch die Fertigstellung.